继党组书记后 60后清华博士倪岳峰任海关总署署长

原标题：继党组书记后，“60后”清华博士倪岳峰再任海关总署署长

近日，国家海关总署官网“领导成员”一栏更新，海关总署党组书记倪岳峰，已接替于广州担任海关总署署长。

于广洲出生于1953年1月。在今年3月14日，已当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员。

倪岳峰出生于1964年9月，是清华大学自动化系系统工程专业1990—1993年博士研究生。在清华大学自动化系官网院系介绍的“知名校友”一栏，倪岳峰也在列。

与倪岳峰同为自动化系知名校友的还有十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川，不过，周小川是1982级博士。

倪岳峰曾长期在国家海洋局和全国人大任职，先后任国家海洋局环境保护司司长、国家海洋局副局长，全国人大常委会委员、全国人大环资委委员，全国人大常委会委员、全国人大环资委副主任委员。

2011年，倪岳峰调任福建副省长，2013年进入省委常委会班子并任职纪委书记。2016年10月，倪岳峰接替杨岳担任福州市委书记。

当时，时任福建省委书记尤权对倪岳峰评价说，“倪岳峰同志政治立场坚定，大局意识强，理论功底扎实；经历过多岗位锻炼，领导经验丰富，驾驭全局能力比较强；工作思路清晰，视野开阔，善于从全局高度思考问题，勇于开拓创新，推进工作力度大。省委认为，倪岳峰同志担任福州市委书记是合适的。”

1个月后倪岳峰同时任福建省委副书记。

去年6月， 倪岳峰调任海关总署党组书记、副署长。他成改革开放以来第七任海关总署党组书记，也是新世纪以来上任年龄最轻的一位。此前的三位海关总署署长于广洲、盛光祖、牟新生，都在任上当选中央委员。

在去年十九大上，倪岳峰当选为十九届中央委员。

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责任编辑：张义凌