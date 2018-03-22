继党组书记后 60后清华博士倪岳峰任海关总署署长

原标题：继党组书记后，“60后”清华博士倪岳峰再任海关总署署长
近日，国家海关总署官网“领导成员”一栏更新，海关总署党组书记倪岳峰，已接替于广州担任海关总署署长。
于广洲出生于1953年1月。在今年3月14日，已当选中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员。
倪岳峰出生于1964年9月，是清华大学自动化系系统工程专业1990—1993年博士研究生。在清华大学自动化系官网院系介绍的“知名校友”一栏，倪岳峰也在列。
与倪岳峰同为自动化系知名校友的还有十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川，不过，周小川是1982级博士。
倪岳峰曾长期在国家海洋局和全国人大任职，先后任国家海洋局环境保护司司长、国家海洋局副局长，全国人大常委会委员、全国人大环资委委员，全国人大常委会委员、全国人大环资委副主任委员。
2011年，倪岳峰调任福建副省长，2013年进入省委常委会班子并任职纪委书记。2016年10月，倪岳峰接替杨岳担任福州市委书记。
当时，时任福建省委书记尤权对倪岳峰评价说，“倪岳峰同志政治立场坚定，大局意识强，理论功底扎实；经历过多岗位锻炼，领导经验丰富，驾驭全局能力比较强；工作思路清晰，视野开阔，善于从全局高度思考问题，勇于开拓创新，推进工作力度大。省委认为，倪岳峰同志担任福州市委书记是合适的。”
1个月后倪岳峰同时任福建省委副书记。
去年6月， 倪岳峰调任海关总署党组书记、副署长。他成改革开放以来第七任海关总署党组书记，也是新世纪以来上任年龄最轻的一位。此前的三位海关总署署长于广洲、盛光祖、牟新生，都在任上当选中央委员。
在去年十九大上，倪岳峰当选为十九届中央委员。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这些人民币5月将作废 快看长啥样(图)
- 【 军事 】 重大信号？辽宁舰在特殊时刻驶入台海
- 【 财经 】 梁建章：在中国养小孩痛苦指数最高
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 陈乔恩和好友聚餐被开酒驾玩笑拒喝酒
- 【 科技 】 警方首次公布Uber无人车事故视频
- 【 教育 】 如果选择 我不愿再做万千焦虑的名校生
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有