两获中国经济学界最高奖的国家智囊执掌社科院

原标题：曾两获经济最高奖的国家智囊执掌社科院

来源“大白新闻”微信公众号

据媒体报道，中国社会科学院官网显示：河南省委原书记谢伏瞻已出任中国社会科学院院长。3月21日消息称，谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，3月21日，河南省召开全省领导干部会议，谢伏瞻主持会议并讲话。卸任河南省委书记时，谢伏瞻表态愉快服从组织安排。据悉，其还曾两次获中国经济最高奖——孙冶方经济科学奖。

谢伏瞻出任中国社会科学院院长

中国社科院官网显示：河南省委原书记谢伏瞻已出任中国社会科学院院长。此外有消息称，中共中央决定：王国生同志任河南省委委员、常委、书记，不再担任青海省委书记、常委、委员职务。谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。

公开资料显示：谢伏瞻，男，1954年8月生，汉族，湖北天门人，研究生学历，工学硕士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，1974年11月加入中国共产党，1973年3月参加工作。曾两次荣获中国经济最高奖——孙冶方经济科学奖。

1973年，谢伏瞻是湖北省天门县的知青。此后，曾在华中工学院计算机系学习，还曾是人民日报社技术处的一名干部。1983年8月，其成为机械工业部机械科学研究院工业自动化专业的硕士研究生。

1986年9月，谢伏瞻担任国务院发展中心预测研究部助理研究员。1993年8月，任国务院发展研究中心信息研究部负责人（副局长级），后任该中心经济情报中心副主任，中心办公厅主任（正局长级），中心党组成员、办公厅主任，中心副主任、党组成员。

2006年10月，谢伏瞻转任国家统计局局长、党组书记，中国人民银行货币政策委员会委员，国家信息化领导小组成员。

此后，又历任国务院研究室主任、党组书记，国家统计局局长、党组书记，中国人民银行货币政策委员会委员，国家信息化领导小组成员，国家应对气候变化及节能减排工作领导小组成员等职。

2013年3月，谢伏瞻转任河南省委副书记，省政府党组书记。同年4月，任河南省委副书记，省政府省长、党组书记，黄河防汛抗旱总指挥部总指挥。2016年3月，任河南省委书记，省政府省长，省人大常委会主任候选人，黄河防汛抗旱总指挥部总指挥。

2016年4月，谢伏瞻任河南省委书记，省人大常委会主任。2018年3月，任河南省人大常委会主任。谢伏瞻还是十七届中央纪委委员，十八届中央委员，第十九届中央委员，党的十八大代表，十三届全国政协常委。

2016年9月，省委书记谢伏瞻（中）在驻马店市委书记余学友（右一）、市长陈星（右三）陪同下在泌阳县调研。

其表态称“愉快服从组织安排”

3月21日，河南省召开全省领导干部会议。中央组织部副部长吴玉良同志出席会议并宣布中央决定：王国生同志任河南省委委员、常委、书记；谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。谢伏瞻主持会议并讲话。王国生、陈润儿讲话。

谢伏瞻说，这次河南省委主要领导同志职务的调整，是以习近平同志为核心的党中央从大局出发，通盘考虑河南工作需要作出的决定，体现了党中央对河南领导班子建设的高度重视，对一亿河南人民的亲切关怀，对河南工作的充分肯定。

我坚决拥护党中央决定，愉快服从组织安排。中央决定王国生同志担任河南省委书记，是对河南省委班子建设的加强，我们向王国生同志表示热烈欢迎！王国生同志政治坚定，党性观念和大局意识强，政策水平高，实践经验丰富，组织领导能力和改革创新精神强。希望大家全力支持王国生同志的工作，把河南各项工作做得更好。

谢伏瞻说，2013年3月19日我到河南工作，整整五年了。五年来，我时刻牢记习近平总书记的谆谆教导和殷殷重托，从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取真理力量，从总书记调研指导河南工作的重要讲话和指示中把握发展方向，从一亿河南人民对美好生活向往中获取前进动力，怀着促一方发展、惠一方百姓、保一方平安的使命情怀，为中原更加出彩倾注了全部心智和情感，融入了所有甘苦和忧乐。

在历届省委、省政府打下的坚实基础上，全省广大干部群众撸起袖子加油干，一张蓝图绘到底，干成了一批强基础利长远的大事，办妥了一批多年想办办不了的要事，实现了一系列具有标志性意义的突破。

我们旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

我们坚定不移推动科学发展，把持续发挥优势打好“四张牌”作为重要遵循，坚持工业化、城镇化、信息化和农业现代化同步推进，抓住关键调结构、着眼长远谋大局、深化改革添活力、扩大开放增动力、发挥优势强基础，推动经济高质量发展。

我们坚定不移增进人民福祉，把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，大力加强农村基础设施建设，着力发展民生事业，持续深化平安河南建设，努力让人民生活得更加美好。我们坚定不移推进全面从严治党，树立正确的选人用人导向，持之以恒正风肃纪、高压反腐，营造了风清气正的政治生态。

通过这些年的努力，河南发展势能不断蓄积，在全国的战略地位不断提升，党风政风社会风气明显好转，河南形象明显改善，人民群众获得感幸福感安全感明显提高、自豪感自信心凝聚力明显增强，一个开放自信的河南、一个更加出彩的中原呈现在世人面前。

河南取得每一点进步，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是全省人民解放思想、开拓创新、同心同德、不懈奋斗的结果。作为一名河南人，我深感自豪、倍感欣慰。

谢伏瞻说，在河南工作的五年，是人生中极为难忘的岁月，积累了极为宝贵的财富。同志们特别是省四大班子成员和各级领导干部对我的大力支持、无私帮助、充分理解和宽厚包容，让我内心充满感恩。我感恩伟大时代、感恩伟大人民，向所有同志表示衷心感谢。

谢伏瞻说，当前河南正处在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期。我坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，汇聚亿万中原人民磅礴之力，一定能谱写出让中原更加出彩的崭新篇章。

五年河南生活，永生中原情怀！我人虽然离开了河南，但心和河南人民永远联系在一起。对“老家河南”的这份热情热爱永远不会变。衷心祝福河南的山、河南的水、亿万河南人民明天更美好！

[资料来源：人民网、河南电视台、中国社会科学院官网等]

责任编辑：张义凌