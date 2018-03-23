这名少将军改后三度履新 现出任武警部队要职(图)

原标题：军改后三度履新，少将出任武警部队要职

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 高楼

最新消息，武警交通部队政委陆春耕少将已转任武警部队政治工作部副主任。

微信公众号“人民武警”报道：3月23日上午，武警内蒙古总队举办的“全国民族团结进步创建示范单位”命名授牌大会在呼和浩特市隆重举行，表彰赤峰支队被国家民委命名为第五批“全国民族团结进步创建示范单位”。武警部队政治工作部陆春耕副主任宣读命名决定并作讲话。

后方站立鼓掌者为陆春耕

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这已经是军改启动后陆春耕第三次履新了，他的前两个职务是武警交通指挥部政治委员和中央军委政法委综合局局长。

2016年8月30日，中央军委政法委定点帮扶贫困村启动仪式在易县牛岗乡骆驼峪村举行，陆春耕以中央军委政法委综合局局长的身份出席仪式。

2017年8月13日，武警交通指挥部召开干部大会，传达国务院、中央军委命令，任命陆春耕为武警交通指挥部政治委员。

交通部队曾经是武警反腐的集中地，共有武警交通指挥部原司令员刘占琪，原政委王信，原副司令员瞿木田，原总工程师缪贵荣4人落马。

日前公布的《深化党和国家机构改革方案》显示，武警部队不再领导管理武警黄金、森林、水电部队，但并未对武警交通部队作出安排。

根据公开报道显示，陆春耕是江苏人，曾任原解放军总政治部保卫部副部长，少将军衔。

曾任原总政治部保卫部部长的刘训言少将，在军改后也陆续出任了两个职务：中央军委政法委副书记和海军副政委。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，任职中央军委政法委和武警交通部队期间，陆春耕都参与了军队扶贫工作。

2017年8月15日清晨，来自西藏阿里孔繁森小学和云南鲁甸李家山小学的27名师生们在武警交通部队政委陆春耕等官兵的带领下来到北京天安门观看升旗仪式，这是学生们第一次来到首都北京。

升旗现场（图片来源：中国军网）

陆春耕介绍，资助贫困地区学生到北京参观见学、接受国防教育，是交通部队积极响应党中央精准扶贫重大战略，勇于担当，主动作为，全力支援边远贫困地区助学兴教事业的举措之一。

这次来北京给师生们留下了深刻的印象，西藏阿里孔繁森小学的学生格桑色吉说：“谢谢武警叔叔让我们能够来到北京圆梦，我要好好学习，长大以后做一个对国家有用的人！”

责任编辑：张义凌