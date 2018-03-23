这位大学副教授当省委副书记 高铁上写信告别同事

原标题：大学副教授岗位历练履新省委副书记

来源：“大白新闻”微信公众号

]3月22日，中共中央批准：王文涛同志任黑龙江省委委员、常委、副书记。公开资料显示：王文涛，男，汉族，1964年5月生，江苏南通人，复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，王文涛因”已踏上北上的征途，匆匆的来不及和大家一一道别”，还特意在高铁上写了一封饱含深情的”告别信”，以表达自己对济南的不舍之情。

王文涛出任黑龙江省委副书记

3月19日，黑龙江省委原副书记、省长陆昊出任国务院自然资源部部长；3月22日，中共中央批准：王文涛同志任黑龙江省委委员、常委、副书记。陆昊同志不再担任黑龙江省委副书记、常委、委员职务。于是，王文涛北上”接棒”陆昊。

公开资料显示，王文涛1964年5月出生于江苏南通，此前曾在上海、云南、江西任职。自1985年7月参加工作以来，其曾先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

1992年6月之后，王文涛历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任等职。

2002年1月，其转任上海市松江区副区长。2005年1月，任云南省昆明市委副书记，代市长、市长。2007年6月，任上海市黄浦区委副书记，代区长、区长。2008年2月，王文涛任上海市黄浦区委书记、区长。

2008年6月，王文涛任上海市黄浦区委书记。2011年4月，王文涛调任江西省委常委、南昌市委书记。2015年3月，任山东省委常委、济南市委书记。2017年3月，任山东省委副书记、济南市委书记。同年4月，任山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记。

今年全国两会，王文涛曾表示，践行以人民为中心，具体到一座城市，就是要抓住市民最急最忧最怨的问题，一件接着一件办，办一件成一件，才能让群众有越来越多的获得感、越来越浓的幸福感、越来越强的安全感。

来不及告别在高铁上写”告别信”

因来不及告别，王文涛于2018年3月21日在G208高铁上写了一封饱含深情的”告别信”，以表达自己对济南的不舍之情。信开头称：”亲爱的同事们：我已踏上北上的征途，匆匆的来不及和大家一一道别，深表歉意！此时此刻我内心满满的不舍难以言表！”

王文涛在信中说：我于2015年3月27日来山东、来济南工作，一晃已经整整3年。一千多个日日夜夜，我也由一个”新济南人”变成了永远的泉城人。人事有代谢，往来成古今。在这道别之际，我想说三句心里话。

第一句，向大家道一声衷心感谢。王文涛说，”对我个人来讲，能有幸赶上了这个时代，与大家并肩奋斗，共同创造和见证济南这座千年古城发生的日新月异的变化，我感到非常荣幸、非常自豪、非常感激。”

“我感谢中央派我来山东工作的信任和关怀，感谢省委省政府的关心和支持，感谢700多万济南人民和全市各级党员干部给予我的极大信任、鼎力支持和无私帮助，衷心地向大家道一声感谢。”

第二句，三年时光让我倍加珍惜。”能够来山东工作三年，是一种缘分，也是宝贵的人生阅历。在这里的三年时间，必将成为我人生中非常难忘、弥足珍贵的时光。三年来，泉城济南已经成为我深深眷恋的家。”王文涛深情的说。

第三句，衷心祝愿济南的明天更加美好。王文涛说，”今后无论走到哪里，在什么工作岗位上，我的齐鲁情怀永存心间，我的泉城情结永远不变。我将永远珍惜这段美好的回忆，永远珍惜和大家结下的情谊。我坚定相信济南的明天更加美好。”

与700万济南人民共追”济南梦”

2015年4月，山东省委常委、市委书记王文涛实地察看北湖片区海尔云世界项目

2015年3月27日上午，济南市召开全市领导干部会议，宣布中央关于济南市委主要负责同志职务调整的决定，王文涛同志任山东省委委员、常委和济南市委书记。在决定宣布完毕之后，王文涛在现场讲话。

王文涛在讲话中说，来济南工作，我深感使命光荣。到这里来工作，我内心感到无比的光荣和自豪。现在，全国都在为了实现“两个一百年”奋斗目标而追逐着“中国梦”，从今天起，我就正式成为一名“新济南人”，将与700多万济南人民一同追逐我们的“济南梦”。

王文涛称将首先做好“四种人”：一是做明白人，明白中央和省委的良苦用心，明白自己的职责所在，明白济南人民的所思所盼；二是做带头人，带头贯彻落实中央的方针政策和省委的决策部署，带头遵守党章国法，带头维护班子团结；三是做清白人，以身作则，廉洁自律，堂堂正正做人，干干净净做事，清清白白为官；四是做健康人，始终保持积极向上的心态和健康的生活情趣，保持一名党员领导干部良好的品格和形象。

对于今后的工作，他提出了“四个抓”：一是凝心聚力抓发展，着力调结构、转方式、惠民生，不断提升济南经济社会发展的质量和水平；二是持续深入抓改革，坚决破除制约济南发展的各种体制机制障碍，特别是着力推进简政放权，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚决铲除权力寻租的土壤和空间；三是坚定不移抓法治，深入推进依法治市，着力提升各级领导干部的法治思维和法治能力，真正将党的十八届四中全会精神落到实处；四是坚持不懈抓作风，狠抓正风肃纪，坚决惩治腐败，严格规范用人，大力营造风清气正的政治生态。

在今后的工作中，王文涛称将坚持做到“三个从”：一是从零做起，虚心向大家学习求教，尽快熟悉情况、尽快进入角色；二是从低做起，从基层、基础工作做起，一步一个台阶把济南的发展搞上去；三是从实做起，踏踏实实工作，勤勤恳恳履职，立说立行，真抓实干，把全市各项工作抓出成效。

最后，王文涛说，来到济南，我就是济南人了，在“泉城”的岁月里，我将恪尽职守、勤勉躬耕，团结带领全市广大干部群众奋勇拼搏，齐心协力把济南建设得更加美好。

责任编辑：张义凌