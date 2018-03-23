市长胡海峰揭秘：这三张是浙江嘉城市金名片

原标题：胡海峰揭秘嘉兴三张城市金名片

来源：“大白新闻”胡海峰

近日，有媒体报道了《“跨界”市长胡海峰的发展经：“功成不必在我”》的消息。文章中，浙江嘉兴市长胡海峰介绍了嘉兴的三张金名片：“南湖红船”、“嘉兴粽子”和“世界互联网大会”。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，从高校、高科技企业到科研院所，再到担任嘉兴市长，胡海峰已经数次“跨界”。其历任浙江清华长三角研究院院长、党委书记；嘉兴市委副书记、政法委书记、市委党校校长；嘉兴市副市长、代市长、市长等职。

2017年6月，嘉兴市长胡海峰看望慰问少年儿童

胡海峰揭秘嘉兴三张城市金名片

3月22日，媒体报道了《“跨界”市长胡海峰的发展经：“功成不必在我”》的消息。文章称，“南湖红船、嘉兴粽子，您觉得嘉兴第三张城市金名片是什么？”“世界互联网大会。”面对记者的提问，浙江省嘉兴市长胡海峰脱口而出。

“但不能仅仅为了开会而开会。”据悉，世界互联网大会已经在嘉兴桐乡乌镇连续举办四年，在胡海峰看来，大会的举办烧热了一方土地，更要繁荣一方经济。他说，要以此为强大动力，带动嘉兴的经济结构实现战略性调整。特别是以数字经济为引领，实现新旧动能接续转换。

公开资料显示：胡海峰，1970年出生，北方交通大学毕业，清华大学EMBA。曾任清华控股有限公司高级工程师、同方威视技术股份有限公司总裁。2005年9月，其担任中华全国青年联合会第十届委员会委员。

2010年4月6日，胡海峰担任浙江清华长三角研究院党委委员、书记。2010年5月，胡海峰应“亚太和平研究基金会”邀请，以浙江清华长三角研究院院长身份赴台进行学术访问。2010年5月27日上午，胡海峰被聘为清华大学绿色大学建设专家委员会首批委员。

2013年5月23日，胡海峰任嘉兴市委委员、常委、副书记（挂职）。2013年8月6日，胡海峰任嘉兴市委党校校长。2014年3月18日，其任嘉兴市委副书记，兼任嘉兴市委政法委员会委员、书记。2016年3月至今，胡海峰任浙江省嘉兴市委副书记、市长。

首参加两会谈及建设浙江大湾区

3月2日下午4时50分左右，全国人大代表、浙江省嘉兴市市长胡海峰随团抵达驻地全国人大会议中心。面对媒体记者关于今年有何建议的提问，他当时微笑作答：“还在考虑”。据悉，这是胡海峰首次当选全国人大代表。

3月11日，有媒体报道了《胡海峰代表：建设浙江大湾区“正逢其势”》的消息。文章称，全国人大代表、浙江省嘉兴市市长胡海峰表示，推动长三角一体化是党和国家统筹区域协调发展的大战略和大布局。

进入新时代，浙江省委、省政府深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握高质量发展这个根本要求，以打造中国特色社会主义现代化先行地、样板区的使命和担当，提出建设浙江大湾区，深度参与长三角世界级城市群共谋共建，奋力谱写“接轨大上海、融入长三角”的时代新篇。

他表示，从发展全局看，建设浙江大湾区“恰逢其时”。当前，国家区域协调发展战略已经明确，三省一市对于在区域空间共同体中，秉持一体化理念，持续推动深度融合，已经形成了高度共识，长三角一体化正迎来关键时和黄金期。其次，从发展趋势看，建设浙江大湾区“正逢其势”。

嘉兴地缘优势明显，是“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化三大国家战略的黄金交汇点和融合叠加区，一直以来就是浙江省接轨上海的门户。

进入新时代，我们有决心、有信心、更有责任，在推动高水平建设浙江大湾区的行动计划中，勇担新使命，展现新作为，助力全省以嘉兴作为“开路先锋”，全面接轨上海、促进一体化发展。

就落实国家长三角一体化发展战略，胡海峰代表还提出两点建议：一是树立新理念，在“一体化”布局中形成“差异化”竞争格局。长三角“一体化”，绝不是长三角“一致化”“同质化”。

一体化发展所要追求的是，个体间 “大道一统”而又“和而不同”的境界。一方面，城市群整体保持协同发展，另一方面，个体城市凭借不同比较优势保持自身独立性，形成紧密关联、特色鲜明、高度互补、综合协调的发展格局。

希望中央和国家有关部委在推动和促进长三角一体化总体战略布局中，对于各地如何立足自身特色优势、持续放大核心竞争力提供更多指导，在发展规划、战略定位、功能分工等方面给予更多支持。

二是建设新载体，在“差异化”区域中打造“一体化”发展平台。支持毗邻区域、枢纽地区率先突破行政划界、优化资源配置、开展先行先试，对基层在这方面创新实践探索中的新做法、新模式，希望中央和国家有关部委能够给予更多支持和鼓励，并在政策供给、机制改革方面提供指导，争取为长三角乃至全国范围内的跨区域合作协同发展提供可复制、可推广的经验。

曾接受媒体专访谈“红船精神”

2018年2月6日，浙江日报要闻版刊发了《把党的诞生地建设得更加美好——访嘉兴市市长胡海峰》的文章。

文章称，“如何不负总书记谆谆嘱托、殷殷关怀，在高水平全面建成小康社会、高水平推进社会主义现代化建设的新征程中，以新气象新作为谱写新篇章？关键是要牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动嘉兴经济社会发展加快进入质量效益时代。”

贯彻落实好省两会精神，“高质量发展”是嘉兴市委副书记、市长胡海峰接受采访时提及最多的关键词。胡海峰表示，省政府工作报告贯穿了党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，清晰勾勒了今后五年发展的目标任务，通篇体现了高质量发展的鲜明主题。

文章称，嘉兴将以省两会精神为指引，坚定不移走高质量发展之路，不断提升经济社会发展含金量，努力把党的诞生地建设得更加美好。胡海峰说，2017年对嘉兴来说，是具有重大历史意义的一年。

这一年，习近平总书记带领新一届中央政治局常委来到嘉兴，瞻仰南湖红船，参观南湖革命纪念馆，发表南湖重要讲话。嘉兴作为党的诞生地和“红船精神”发源地的影响力得到了空前提升。“展望明天，高质量发展是我们面对未来的主动选择和必然要求”。

胡海峰认为，坚定不移推动高质量发展，改革是关键之举，创新是第一动力，开放是必由之路。嘉兴将以高质量改革、高质量创新、高质量开放，引领实现高质量发展。

高质量改革，就是坚持“发展出题目、改革做文章”，坚持问题导向、需求导向、效果导向，从实际出发争取改革试点、完善改革设计、总结推广改革经验。牢牢扭住“最多跑一次”改革这一牛鼻子，全力打破信息孤岛，全面实现企业和群众办事“一窗受理”“一证通办”“一次办结”。

以统筹城乡综合配套改革为突破口，全面落实乡村振兴战略，加快走出一条以城带乡、城乡融合的新型城镇化之路。同时，力求在完善产权制度、推进要素市场化配置等重点改革领域取得新突破。

高质量创新，就是在共同体空间中，运用一体化的方式，持续推动创新合作深度“同城”，实现借船出海、借梯登高。重点是全力打造以全域孵化器为特征、在长三角具有特殊影响力的科技企业孵化之城，加快集聚一批高水平孵化器和产业创新服务综合体，更好地激发全社会“双创”活力。

与杭州、松江合力推进G60科创走廊建设，统筹规划布局一批重大科技基础设施、多元化开放型创新平台、重点技术创新工程，推动交通大通道成为串接区域经济、带动沿线协同创新的经济大动脉。

高质量开放，就是秉持“跳出嘉兴建设嘉兴”的理念，拉高标杆建设浙江省全面接轨上海示范区，加强顶层设计，统筹全域“一盘棋”，力争在基础设施对接、产业平台合作、公共服务共享等领域取得新的标志性成果。

全力打造高质量外资集聚地，优化布局一批集聚高端外资的主平台，提高与国际接轨的服务供给水平，不断提升城市的国际化品质。

责任编辑：张义凌