新京报：空中放油误解再多 “救人第一”无可争议

原标题：空中放油误解再多，“救人第一”无可争议

议论风生

在生命第一的原则下，就算事后可能遭遇质疑，耐心解释一下，大多数人定能理解。

据报道，3月23日晚，东航从上海飞往纽约的MU587航班上，一名60岁的女性旅客突感不适，一度抽搐昏迷，情况十分危急。因飞机自身较重，为了保证着陆安全，东航机组决定空中放油30吨，紧急备降安克雷奇机场。飞机降落后，旅客立即被接走抢救，目前已安全抵达家中。

航班备降救人，是满满正能量的故事。救人第一的原则背后，是航空公司对于旅客生命安全的关切。

令人有点“沮丧”的是，因相关知识欠缺，公众对这一事件的关注，似乎更多集中在空中放油及由此可能带来的污染问题上。面对公众的质疑，涉事航空公司并没有“气急败坏”，而是对空中放油这个专业操作，进行了知识普及，不仅澄清了公众的误解，也让大家都长了知识。

为什么要空中放油？道理很简单，飞机起飞时携带着全程的油量，救人需要尽快降落，燃油没有消耗掉，超过标准着陆重量，自然无法安全降落。有些窄体飞机没有放油设备，只能通过空中盘旋来消耗燃油。

空中放油是确保飞行安全的无奈之举，每次空中放油都意味着成本增加，没哪个航空公司会无缘无故放油。至于污染，不能说完全没有，但是在3000米以上的高空放油，气温和气压都非常低，油一排出马上就雾化了，存在于大气层中间，即便散落到地面，单位面积污染程度大大降低，也很难构成污染。

所谓隔行如隔山，公众对空中放油不够了解，很正常。对放油污染问题的关注，也是善意的关切。但是“生命至上”的原则，无论何时都不该有异议。因为谁也不知道，什么时候也许我们自己或者亲人，就会成为该原则的受益者。

在“生命至上”的原则面前，不该有也不必有太多顾虑，就算事后可能遭遇质疑，耐心解释澄清一下，大多数人定能理解。

航空公司空中放油备降救人，付出的是金钱，挽救的是生命。危难时刻见真情，危急时刻见服务品质。此举传递出的“生命至上”观念，也该贯穿到更多的社会畛域和商业领域，变为一种应有的“常识”。

□舒圣祥（媒体人）

责任编辑：张岩