新京报：“房屋以旧换新式养老”值得尝试

原标题：“房屋以旧换新式养老”值得尝试

一家之言

通过房屋“以旧换新”实现养老条件升级换代，丰富了养老住房产品的供给，也是值得尝试的探索。

在人们的印象中，家电、汽车等行业实行“以旧换新”的政策屡见不鲜。但购买一套数百万元的房产也能采用这一方式，却不多见。据当地媒体报道，无锡一个养老公寓从去年底推出房屋“以旧换新”的政策后，引起了很多购房者的关注。

通过房屋以旧换新实现养老品质的提升，和“以房养老”有相似之处，但本质上却有很大差异。

具体说来，是先由开发商开发建设一些具有养老优势，更加适合老年人居住和生活的养老小区，那些拥有自己的住宅但这些住宅却不适合养老的老年人，就可以用自己的房子去置换开发商的“养老型住宅”，从而实现“房屋以旧换新式养老”。

特别是那些上下楼行动不便的老年人，搬进“养老型住宅”，不但原来的问题可以迎刃而解，而且“养老型小区”和“养老型住宅”所拥有的硬件设施、软件服务，都会让老年人的生活品质得到有效提升，让他们的晚年生活更加便利，也让老人子女少了很多后顾之忧。

这里需要说明的有两点：一是开发商开发的“养老型住宅”，并非只有换房才能居住，同样会和其他商品房一样在市场上出售。

其二，所谓的“以旧换新”并不是简单地拿老人的房子换开发商的房子，而是由第三方机构对老人的房屋进行评估，以评估的价格作为“养老型住宅”的购房款，如果不够，再由老人补齐差价即可。

该模式对老人之所以有吸引力，就是因为不用老人自己去进行房屋的买卖，而只需经过第三方机构对自己房屋的价格进行评估即可。其他一切售房、换房的环节，都由开发商完成。对于年事已高、精力不济的老年人群体来说，无疑增加了便利度。

值得一说的是，近年来很多地方都开展了养老方面的新尝试。比如“抱团养老”“共有产权养老房”“租房入院养老”。这些也为“老有所养”提供了更多样化的选择。

而通过房屋“以旧换新”实现养老条件升级换代，丰富了养老住房产品的供给，也是值得尝试的探索。在做好风险把控和科学设计的基础上，让这类个性化养老模式得以推广，也不是坏事。

□苑广阔（职员）

责任编辑：张岩