陆昊继部长后“一肩挑” 再任自然资源部党组书记

原标题：继部长后，陆昊“一肩挑”再任自然资源部党组书记

3月26日上午，自然资源部召开党组（扩大）会议，传达学习全国两会精神，学习领会习近平总书记两会期间的重要讲话精神，贯彻两会部署安排，为新时代自然资源事业开好局起好步。

自然资源部党组书记、部长陆昊讲话。

上述消息显示，自然资源部党政“一把手”由陆昊“一肩挑”。

3月19日，第十三届全国人民代表大会第一次会议第七次全体会议，任命陆昊为自然资源部部长。

今年全国两会期间的陆昊（资料图）

自然资源部是此轮国务院机构改革中，新组建的部门。将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。

26日召开的自然资源部党组（扩大）会议指出，今年两会是在贯彻党的十九大精神开局之年召开的十分重要的会议，意义重大，取得了一系列重大成果。从国家根本法上确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，习近平同志全票当选国家主席、军委主席，是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家的掌舵者、人民的领路人。将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法。选举和决定任命了新一届国家机构领导人员。表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法修正案》。表决通过了国务院机构改革方案。

会议传达学习了习近平总书记下团组、在人大闭幕会上发表的重要讲话，以及宪法修正案、政府工作报告、国务院机构改革方案的精神。会议强调，学习贯彻全国两会精神是自然资源部当前一项重要政治任务。就贯彻全国两会精神，会议要求，一要不断增强“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；二要坚定不移推进依宪施政、依法行政，进一步弘扬宪法精神，维护宪法权威；三要全力以赴完成两会确定的组建自然资源部及各项工作任务。

会议强调，深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，是坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力建设的必然要求，是决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的必然要求，是更好适应中国发展新的历史方位、推动解决中国社会主要矛盾的必然要求，是全面深化改革、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。作为新组建的自然资源部，要用深入学习、深刻理解、坚决贯彻中央改革决定的实际行动来体现“四个意识”；要通过思想发动和纪律保障，保证部门组建过程中工作的连续、稳定、转换和创新的统一，推进改革和重要工作“两不误”“双促进”，保持干部队伍稳定、职责按期交接，在新时代背景下、更高层次上准确理解中央对自然资源管理提出的新要求，不断推进自然资源领域管理思路、体制机制、科技支撑创新。

部领导、总规划师，部老领导，原国土资源部、原国家海洋局、原国家测绘地理信息局机关副司局级以上干部和在京直属单位党政主要负责同志，中国地质调查局领导班子成员，国家土地督察北京局领导班子成员在部主会场参加会议，京外8个国家土地督察局领导班子成员通过视频会议系统参会。

陆昊简历

男，汉族，1967年6月生，籍贯上海，1985年5月入党，1989年8月参加工作，北京大学经济管理系国民经济计划与管理专业在职研究生学历，经济学硕士，高级经济师。

1985年9月—1989年8月北京大学经济管理系国民经济管理学专业学习，北京大学学生会主席、系学生党支部书记

1989年8月—1994年2月北京制呢厂职工、厂属金时代呢绒时装厂副厂长、厂长助理

1994年2月—1995年11月北京制呢厂副厂长（1991年9月—1994年7月在北京大学经济管理系国民经济计划与管理专业在职研究生学习，获经济学硕士学位）

1995年11月—1998年12月北京制呢厂厂长、党委副书记

1998年12月—1999年8月北京纺织控股（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理

1999年8月—1999年11月中关村科技园区管委会副主任、党组副书记

1999年11月—2001年6月中关村科技园区管委会主任、党组书记，海淀区委副书记（2001年4月）

2001年6月—2003年1月中关村科技园区管委会党组书记、常务副主任，海淀区委副书记（其间：2001年9月—2002年1月在中央党校进修部进修二班学习）

2003年1月—2003年2月北京市副市长，中关村科技园区管委会党组书记、常务副主任

2003年2月—2003年9月北京市副市长，市委工业工委书记、市经委主任（2002年3月—2003年3月挂职任中国长江三峡工程开发总公司党组成员、总经理助理）

2003年9月—2008年4月北京市副市长（其间：2007年10月—2007年12月在国防大学省军级干部国防战略研究班学习）

2008年4月—2013年3月共青团中央书记处第一书记（其间：2010年11月—2011年1月在中央党校进修部省部级干部进修班学习）

2013年3月—2013年6月黑龙江省委副书记、副省长、代省长，省政府党组书记

2013.06--2018.03，黑龙江省委副书记、省长，省政府党组书记

2018.03--自然资源部党组书记、部长

第十八届、十九届中央委员。

责任编辑：张义凌