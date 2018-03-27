这件事获刘鹤批示 上海书记和证监会主席到场鸣锣

原标题：刘鹤批示，李强、刘士余“开市”的大事

3月26日上午，中国原油期货在上海期货交易所正式上市交易。

中央政治局委员、上海市委书记李强，中国证监会主席刘士余共同为原油期货交易鸣锣开市。刘士余和上海市委副书记、市长应勇分别致辞。中国证监会副主席姜洋、方星海，上海市领导翁祖亮、诸葛宇杰出席上市仪式。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，上午9时整，李强和刘士余共同进行了鸣锣仪式。

视频显示，仪式现场的主席台旁，摆放了一个黑色的锣，上面用金色字体写着“原油”二字。

临近9时，方星海在台前说道：“朋友们，激动人心的时刻就要到来了，让我们请上海市委书记李强同志、证监会主席刘士余同志，共同为原油期货鸣锣开市！”

李强和刘士余前后上台，两人分别接过一个木槌，站在锣的左右两侧。

“让我们大家一起倒计时”，方星海带头说道：“十、九、八、七……”

“咣！”9时整，李强和刘士余共同敲锣，象征原油期货开市。之后，两人手持木槌面向台下挥手，并相互握手致意，之后共同抬头观看原油期货走势的大型电子屏。

“今天中国原油期货将正式上线运行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤同志对这项工作十分关心，为此做出重要批示，我们要深刻理解，认真落实。”刘士余在致辞开篇说道。

他说，原油期货正式上线运行，是中国资本市场各方深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的务实举措，是落实《政府工作报告》的具体行动，也标志着上海国际金融中心建设迈出新的重要步伐。

“此时此刻，让我们共同弘扬100多年前发源于陕西延长的民族石油工业自强不息精神、李四光为新中国找大油田的科学报国精神、大庆油田王进喜的‘铁人精神’、新时代为中国能源工业革命日夜奋战的科学家企业家的创新创业精神！”刘士余表示。

“中国原油期货从酝酿到今天正式上线，历经17年。我们将铭记17年来社会各界持续的关心和期望。”刘士余在讲话中透露。

“政事儿”注意到，原油是石油中最大、最基础的产品，中国原油期货上市交易，意味着原油期货将以人民币计价结算。这也是中国第一个国际化的期货品种，原油期货将直接引入境外投资者参与，探索期货市场全面国际化的市场运作和监管经验。

今年全国两会期间，证监会副主席姜洋在接受采访时，回顾了中国原油期货上市的17年历程。

他介绍，早在2001年，上海期货交易所就在中国证监会的指导下，开始研究论证开展石油期货交易。由于当时上市原油期货的市场条件不够成熟，交易所对石油期货产品提出分两步走的策略：先从石油产品中市场化程度最高的燃料油起步，开展燃料油期货交易，积累经验，逐步推出其他石油期货。

2004年，燃料油期货在上海期货交易所上市交易，经过近10年的活跃交易后，由于现货市场发生了根本变化，其衍生品燃料油期货的作用随之消失，交易逐渐清淡。

2013年，上海期货交易所上市了另一个石油期货产品——石油沥青期货。目前石油沥青期货的成交量在全球能源期货合约中排第五位。

“通过燃料油期货、石油沥青期货交易，我们对石油期货合约的设计、交易结算、交割流程、仓库管理、风险控制、市场监管等作了全流程的实际检验和完善，为原油期货上市积累了经验、奠定了基础。”姜洋介绍。

2012年，第四次全国金融工作会议明确提出要稳妥推出原油等大宗商品期货品种的要求。同年，中国对《期货交易管理条例》作出修改，允许外国投资者参与境内特定品种的期货交易，为原油期货上市打开了通往世界的大门。

“政事儿”注意到，今年两会期间证监会副主席姜洋透露，习近平曾对期货市场作出指示。

“党的十八大以来，尤其是2013年习近平总书记对期货市场作出‘要脚踏实地，大胆探索，努力走出一条成功之路’的重要指示后，中国证监会坚决落实习近平总书记的重要指示精神和党中央国务院的部署要求，加快了推进国际化原油期货市场建设的步伐，在相关部委、机构与上海市的大力支持下，目前原油期货上市的各项准备工作已经完成。”他说。

在26日的开市仪式现场，应勇代表上海市委、市政府，对原油期货合约的挂牌上市表示祝贺，对中国证监会等部门长期以来给予上海的关心支持表示感谢。

他说，到2020年，上海要基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，迈入全球金融中心前列，核心是要完善金融市场体系。

他表示，我们将以原油期货上市为契机，在国家金融管理部门支持下，进一步拓展金融市场的广度和深度，丰富金融产品和工具，着力提升配置全球金融资源的功能和服务国家经济社会发展的能力，不断增强上海国际金融中心的辐射力和全球影响力。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者许腾飞 校对王心

责任编辑：张义凌