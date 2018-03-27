近日3名省会书记跨省调整 离任发表感言说了这些

原标题：连续3省会书记跨省调整

26日消息显示，中共中央决定，浙江省委常委、杭州市委书记赵一德调任河北省委副书记。

据公开资料，赵一德是浙江温岭人，1965年2月生，仕途一直在浙江省内。

他早年在共青团浙江省委工作12年，其中2003年至2006年任共青团浙江省委书记，后曾任温州市长、衢州市委书记、浙江省委秘书长等职。

2012年5月，他在省委秘书长任上，跻身省委常委；2015年9月起，出任杭州市委书记至今次调整。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，近日，这是第3位省会书记调整。此前，原任山东省委副书记、济南市委书记王文涛调任黑龙江省委副书记后任代省长；原任湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新，调任中央政法委委员、秘书长。

据《杭州日报》报道，3月26日，在杭州领导干部座谈会上，赵一德与大家一一道别。

“这些年是杭州发展史上的黄金时间。我要感谢习近平总书记和党中央派我来杭州工作，让我有幸在这段黄金时间与大家并肩奋斗，共同创造杭州的辉煌，共同见证杭州的巨变”。他在告别讲话中说，900多个日日夜夜，实在太丰富多彩了，实在太令人难忘了。

他说，经过这些年的工作实践，愈发深切地感到，习近平总书记的重要指示是引领杭州发展的指路明灯，是做好杭州工作的根本遵循。杭州发展之所以能有今天这样的大好局面，根本在于习近平总书记的悉心教导和亲切关怀，也是这些年习近平总书记为杭州倾注心血所结出的累累硕果。

在评价杭州的党员干部时，赵一德称“真是好样的”，并评价了5个“特别”：特别有定力、特别能担当、特别会干事、特别接地气、特别讲奉献。

“同大家一起奋斗的日子将是我永久珍藏的美好回忆。有这样一支高素质的党员干部队伍，是杭州的最大资源、最大潜力、最大财富。”他说。

“我已经在杭州居住了整整25个年头，我一直深深地爱着这座城市，爱着这里的秀水青山，爱着这里的大街小巷，爱着这里的干部群众。”赵一德说，杭州不仅是我生活的家园，而且早已经成为我的精神家园。今后无论走到哪里，无论身在何方，我都会想着杭州、关注杭州，都会想着大家、挂念大家。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，赵一德在讲话最后，还引用了白居易的诗词《忆江南》寄语杭州：“江南好，风景旧曾谙；日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南忆，最忆是杭州；山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游！”

“春天到了，我衷心祝愿杭州发展像美好春光一般蒸蒸日上、姹紫嫣红，各项工作继续走在全省全国前列，早日建成独特韵味别样精彩的世界名城，让世界透过杭州这一‘窗口’领略新时代中国特色社会主义的无尽魅力。”赵一德说。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，陈一新和王文涛离任时，也都发表了离任感言。

3月20日，陈一新临别武汉时，召开了市级领导干部座谈会。

陈一新说，过去我是武汉和武汉人民的“一号打工仔”，今后我还要当武汉得力的“啦啦队员”，为大武汉的复兴呼吁，为武汉人民的创造喝彩。

“武汉是我的第二故乡，是我为之付出、辛勤耕耘的地方，是我创新实践、丰富经验的天地，是我增强党性、锤炼意志的熔炉。‘武汉’二字，对我来说，具有特殊的意义、特殊的感情，无论过去、现在还是将来，都是我心中最深的烙印。”

他表示，张之洞任湖广总督18年，留下了“昔贤整顿乾坤，缔造皆从江汉起；今日交通文轨，登临不觉欧亚遥”的豪迈。而自己，也是怀着“一万年太久，只争朝夕”的拼搏精神，带着“自信人生两百年，会当水击三千里”的奋斗激情，一天力争当两天用，一年力争干成几年事。

同时他也坦陈，“现在有些布局已经见效，有些工作只是开了局、破了题，真正大见成效还需时日。”

原任济南市委书记王文涛赴黑龙江任职前，未及与领导干部们当面座谈，在高铁上写了一封告别信。

“我已踏上北上的征途，匆匆的来不及和大家一一道别，深表歉意！此时此刻我内心满满的不舍难以言表！”信的开头他写道。

“我于2015年3月27日来山东、来济南工作，一晃已经整整3年。一千多个日日夜夜，我也由一个‘新济南人’变成了永远的泉城人。人事有代谢，往来成古今。在这道别之际，我想说三句心里话。”

王文涛说：“第一句，向大家道一声衷心感谢。”“第二句，三年时光让我倍加珍惜。”“第三句，衷心祝愿济南的明天更加美好。”

他在信中回顾了在济南工作3年的经历，并感慨“三年来，泉城济南已经成为我深深眷恋的家。大明湖的波光、趵突泉的涌动、千佛山的灵秀，明府城的怀旧，还有骑着自行车穿梭在街巷中的美好记忆，都将永远定格在我的脑海里，保存在我人生的底片中。”

赵一德简历

男，1965年2月生，浙江温岭人。1983年8月加入中国共产党。省委党校研究生学历。

1983.08-1987.08温岭县温西区公所干事（其中1983.10-1984.06温岭县人民法院挂职，1985.09-1987.08省团校党政电大班学习）；

1987.08-1991.12共青团温岭县委干事、副书记、书记；

1991.12-1994.02温岭县新河区区委副书记兼新河镇党委书记，塘下镇党委书记兼镇人大主席，箬横镇党委书记；

1994.02-1996.10共青团浙江省委青农部副部长；

1996.10-1999.04共青团浙江省委常委、组织部部长（其中1995.09-1997.12在中央党校本科班经济管理专业学习）；

1999.04-2000.06共青团浙江省委党组成员、常委、组织部部长（其中1997.09-1999.12在省委党校研究生班哲学专业学习）；

2000.06-2003.12共青团浙江省委副书记、党组成员，省青联主席；

2003.12-2006.11共青团浙江省委书记、党组书记，团中央常委；

2006.11-2007.03温州市委副书记（正厅级）；

2007.03-2008.04温州市委副书记（正厅级）兼市政法委书记；

2008.04-2008.05温州市委副书记、代市长、市委政法委书记；

2008.05-2008.10温州市委副书记、市长、市委政法委书记；

2008.10-2011.09温州市委副书记、市长；

2011.09-2012.05衢州市委书记；

2012.05-2012.06浙江省委秘书长；

2012-06-2015.09浙江省委常委，秘书长；

2015.09-浙江省委常委、杭州市委书记；

2018.03-河北省委副书记

陈一新简历

陈一新，男，1959年9月出生，汉族，浙江泰顺人，省委党校研究生学历，研究员，1982年6月加入中国共产党，1976年7月参加工作。

1976.07一1978.10 浙江省云和县张村公社张村大队知青

1978.10一1981.07丽水师范专科学校物理系物理专业学习

1981.07一1984 。01丽水师范专科学校物理系干事、团总支书记

1984.01一1990.11浙江省丽水地委办公室秘书、副科长、科长

1990.11一1992.12浙江省丽水地委办公室副主任

1992.12一1994.12浙江省委办公厅调研写作处副处长

1994.12一1995.05 浙江省委办公厅调研写作处正处级副处长

1995。 05一2000.06浙江省委办公厅党群政法处处长、综合处处长

2000。 06一2003.07浙江省委办公厅副主任（1998。 09一2001.07浙江省委党校经济学专业在职研究生班学习）

2003.07一2006.06浙江省委副秘书长

2006.06一2011.12浙江省委副秘书长、省委政策研究室（省政府发展研究中心）主任，省委财经领导小组办公室副主任（其间：2009。 04一2009.06参加中组部组织的清华大学、美国哈佛大学公共管理高级培训班学习；2011.03一2011.07中央党校中青年干部培训班学习）

2011.12一2013.06 浙江省金华市委书记，金华军分区党委第一书记

2013.06一2014。 12 浙江省温州市委书记，温州军分区党委第一书记

2014.12一2015.11 浙江省委常委，温州市委书记，温州军分区党委第一书记

2015.11一2016.12 中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任

2016.12一2017。 02湖北省委副书记，武汉市委书记，武汉警备区党委第一书记

2017。 02一2018.03 湖北省委副书记，武汉市委书记、市人大常委会主任，武汉警备区党委第一书记

2018.03—中央政法委委员、秘书长

王文涛简历

王文涛，1964年5月生，江苏南通人。复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党。1985年7月参加工作。

先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

1992年6月起，历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任。

2002年1月任上海市松江区副区长。

2005年1月起任云南省昆明市委副书记，代市长、市长。

2007年6月起任上海市黄浦区委副书记，代区长、区长。

2008年2月任上海市黄浦区委书记、区长。

2008年6月任上海市黄浦区委书记。

2011年4月任江西省委常委、南昌市委书记。

2015年3月任山东省委常委、济南市委书记。

2017年3月任山东省委副书记、济南市委书记。

2017年4月任山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记。

2017年6月在中共山东省第十一届委员会第一次全体会议上当选为省委副书记。

现任黑龙江省委副书记、代省长。

十八届、十九届中央候补委员，云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。

责任编辑：张义凌