新京报：为什么国产剧经常出现“招人烦”的配角?

原标题：我想知道，为什么国产剧经常出现“招人烦”的配角？

要完成一部优质剧集，不能只盯着主角，配角选好了增彩，没选好反而破坏故事节奏。

▲ 《美好生活》电视剧海报。

文 |杀马特老阿姨

配角定位不清会影响整体故事节奏

《美好生活》大结局了，本来一部开局很不错的电视剧却在后半段随着越来越狗血的剧情而评分口碑逐渐走低，当然还有一部分观众选择了弃剧——因为配角贾小朵，这位不知道是女几的配角强势抢戏，分分钟在时长上压倒女主角李小冉没商量。但是主创们显然忘了一件事，角色的受欢迎与否不是靠出现时长决定的，因为贾小朵再次成为“神烦配角”榜单上的人物。

近两年，电视剧中这种“神一样的配角”并不少见。而他们问世的原因也是多方面的，比如上面提到的贾小朵，其扮演者为该剧男主角张嘉译工作室的签约艺人，如此力捧并不奇怪。该演员也曾出现在过《急诊科医生》里，当然贡献了另一个万人嫌的角色——党珍妮。

党珍妮的角色本身就不讨好，被万人嫌还可以甩锅编剧。但是平心而论，贾小朵这个角色还是蛮有戏的，可依然被观众如此嫌弃，只能由衷地说一句：张老师，捧人没有错，但办法可能真的不是加戏这么简单，找个适合她的、她能驾驭的角色吧。

不仅这个角色的戏特别多，为了增强其在剧中的重要性，而且还要强行和男主产生情感纠葛。甚至男女主的戏份，女主和追求者边志军（辛柏青饰）的戏份，她也要在旁边坐着……这相当让人看不懂。而和李小冉的对比镜头并不能凸显这位90后年轻演员的任何优势，这样的“捧”法几乎是“捧杀”了。

配角招人烦有多种原因

上一个被如此万人嫌的女配角出现在《大好时光》里，鲁伊莎，她的问题倒不是随时出现在你眼前，而是动不动就和男二号韩东君上演亲密戏，对方还要一副这可是大美女的反应，真的很为难韩东君了，所以当时“心疼韩东君”屡次被刷上热搜。像这种配角的问题是出演了严重不适合自己的角色，以及出演让观众有生理反感的桥段。

第二种则属于主演们档期有限，但集数长好卖钱，所以只能无休止增加配角戏份——比如《老九门》中的“广告三人组”。按时间线来推算，女主赵丽颖当时应该还身兼另一部大戏《诛仙》的拍摄，因此在《老九门》的戏份或许略有减少。而男二号张艺兴idol出身，这是他的初出茅庐之作，就演技而言难以承担太重戏份是可以理解的。

这个时候，为了增加戏份，“广告三人组”陈皮、陆建勋、霍三娘只能挺身而出。到了剧集后期，陈皮已经被网友们认定为该剧当仁不让的男主角了，他出现在了每一集《老九门》中，每集时长至少15分钟，而另一位充当全剧所有角色联络人的陆建勋平均单集出场时间也有10分钟。

主创对观众喜好有所误解

第三种我只能称之为“迷之不解”，最典型的例子是《人民的名义》中的郑胜利。其实在最初的一些集中，观众最反感的角色是林华华，主演原因是角色弱智演员演技捉急。但至少这个人物还是和主线紧密相连了，随后郑胜利的强势插入拯救了林华华。

郑胜利几乎所有戏份都与主线无关，几乎每一次出场都毫无意义，直逼主角的戏份，明明一个镜头、一句台词或者旁白就可以带过的情节，每一分每一秒每一帧都要详细地给你展示出来。请问把这个劲头放在祁同伟身上不好吗？

后来制片人接受采访表示，创作之初，担心本剧过于正统主演角色年龄偏大，因此想塑造一位比较出格一点的90后来中和一下，但显然主创们对年轻一代或者90后有着极大的误解，角色塑造很大程度上显然是导演编剧们的臆测而成。

后来扮演郑胜利的演员出了酒后驾车的负面新闻，网友们纷纷喜大普奔申请几大网站赶快推出“无郑胜利”版《人民的名义》，可见观众对烦人配角的反感到了何等程度。

要说最近抢戏的配角有不挨骂的吗？有啊。《独孤天下》里的太师宇文护（徐正溪饰）和独孤般若（安以轩 饰）。这对野心男女一相遇就是菜刀砍电线，一路火花带闪电，都不是什么好人，但是就是莫名带感，虽然戏份并不多，但存在感始终碾轧男女主。

这是人设和演员本身加持带来的魅力，徐正溪在半红不黑了多年凭借这一配角翻身，网络话题高、数据亮眼，而他本人也立刻得到了某大IP男主角的offer。看，这才是配角刷存在感的正确打开方式。

□杀马特老阿姨（编剧）

责任编辑：张岩