阿姨为女儿征婚拒5套房男家长 新京报：给她点赞

原标题：“我女儿找的不是房子”，给这“丈母娘”点赞

一家之言

在很多人的婚恋观被物欲熏坏的当下，太原阿姨对物质化婚恋观的不屑，恐怕才是让人点赞的关键所在。

“你有房、有车、有存款吗？”这基本成了各地公园“相亲角”的标配式提问。车、房、存款，某种程度上，已成当下许多人择偶时看重的“新三件”。

但近日一个视频被热传，堪称“丈母娘界的一股清流”。视频中一位山西太原的母亲为28岁硕士女儿征婚，面对一位家里有五六套房子的男方家长想要她女儿的电话号码，她拒绝了。这位母亲解释，“我女儿找的不是房子”。

嫁女儿不看有没有房子，主要看女儿是否喜欢，这样的开明丈母娘之前并非没出现过。但在传说中充满了物质条件量化计算和鄙视链的相亲“市场”，出现这样的表态，仍让人耳目一新。

不得不说，今天很多人的婚姻配对，都很注重房子车子存款，或者说注重门当户对。注重房子车子存款，是因为在他们的计算公式中，这些物质层面的殷实程度，是跟幸福多寡挂钩的；注重门当户对，是因为这里的“门当户对”早就实现了涵盖长相、家庭、工作、潜力空间等外部条件的资产表式全方位估值，配不配，也主要是看这“总估值”是否对等。

这种物质化的婚恋观念，不只是在相亲角中频频出现，在社会上一般的相亲行为中也非常多见。

据梨视频报道，在甘肃某地，因彩礼价格逐年上涨，几乎每家都要借钱凑彩礼，实在凑不够的家庭就只能通过银行贷款。男方家因结婚被“掏空”，而女方家则相互攀比、不知满足：“人家女子卖二十几万，我女子为啥十万八万。”

应该说，相亲中有“算法”也算一种选择，但如果把物质摆在了过高的位置，那就等于把婚姻当成了纯粹的买卖。当“买卖”被强加到“婚姻”上，爱情所应有的美好、浪漫、真诚瞬间烟消云散。

相较于找个有房有车的人把女儿嫁了，让女儿找到喜欢的人并与之一起奋斗打造一个温馨家庭，或许能让婚姻有更多稳固的基础。

在“读得好不如嫁得好”等毒鸡汤充斥的当下，在很多人的婚恋观被物欲熏坏的当下，太原阿姨一句“我女儿找的不是房子”的表态，对物质化婚恋观的不屑，恐怕才是让人点赞的关键所在。

□肖隆平（媒体人）

责任编辑：张岩