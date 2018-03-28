三星西安存储芯片二期开工：此前因萨德中断1年

[观察者网 综合报道]因萨德风波被推迟一段时间后，我国电子信息行业最大外商投资项目——三星在西安的70亿美元项目（约合人民币440亿元）终于开工了。

西部网3月28日报道称，三星半导体有限公司存储芯片二期项目开工奠基仪式当天在西安举行。

这个项目早在去年就已敲定，但据观察者网此前报道，在去年中韩尚未商定通过两军渠道沟通“萨德”之前，韩国产业通商资源部部长白云揆曾要求韩国各企业重新考虑一下在中国的发展方案，其中包括三星。

当时还有报道称，韩政府推出新政策规定三星等企业未来只能在紧急状况下申请豁免，否则不能在中国设新厂。有媒体猜测正是这些因素让该项目未能顺利进行。

仪式现场 图片来源见水印

“三星”追加投资70亿美元 带动100多家企业落户西安

西部网报道称，为满足全球IT市场对高端V-NAND产品需求的增加，2017年8月30日，三星电子株式会社与陕西省政府签署了投资合作协议，决定追加投资70亿美元，在西安高新综合保税区内建设三星（中国）半导体有限公司存储芯片二期项目。

据了解，中国既是存储芯片最大的需求者，也是全球移动通讯、IT行业的集中生产基地。三星电子期待通过此次二期投资，能在中国提高制造业竞争力，并能更加快速地应对中国市场的需求。

业界认为，这次追加投资将会推动以西安为中心的陕西省地方经济，并对中国西北地区的产业发展产生积极效应。尤其对促进陕西调整产业结构、转变增长方式、提高经济外向度，加快西安国际化大都市建设步伐具有十分重要的意义。

仪式现场 图片来源见水印

此前，三星电子存储芯片一期项目2014年5月竣工投产，带动了100多家配套企业落户西安高新区，使西安形成了较为完整的半导体产业链。

三星电子首席执行官金奇南在致辞中表示，“将会通过二期的成功运营生产最尖端的存储芯片，为客户提供独具匠心的解决方案，并以此为全球IT市场的成长做出贡献。

陕西省省长刘国中则在致辞时祝贺二期项目开工，并表示：“陕西省会一如既往地支持三星电子及其配套企业的发展”。

另外，还有工信部部长苗圩，陕西省委书记胡和平，省委常委、常务副省长梁桂，省委常委、西安市委书记王永康，省委常委、省委秘书长钱引安，副省长陆治原，西安市市长上官吉庆，韩国驻华大使卢英敏，韩国驻西安总领事李康国等出席了开工仪式。

据了解，2012年，西安高新区成功引进三星电子存储芯片项目，其一期项目总投资达100亿美元。

该项目成为三星海外投资历史上投资规模最大的项目，也是改革开放以来我国电子信息行业最大外商投资项目，陕西乃至西部地区引进的最大外商投资高新技术项目。

三星电子首席执行官金奇南社长 图片来源：集微网

萨德风波导致三星在华发展受阻

据观察者网此前报道，韩国产业通商资源部部长白云揆在曾在去年9月18日的韩半导体、面板行业座谈会上发言称，韩国各企业最好重新考虑一下在中国的发展方案，因为在中国扩大生产存在很高的技术泄露风险。

据韩国“电子新闻”报道，韩国将DRAM、NAND闪存与OLED面板列为国家级重要技术，受工业科技保护法管制，所有接受补助的投资案，都必须经政府核可才能输出，这给予政府很大解读空间。

报道称白云揆曾向三星电子副主席权五铉发问：“能在韩国开为啥还去中国设厂，看看乐天，虽然你们半导体现在没事，等哪天中国技术跟上来了，你们也是一个下场。”

白云揆 图片来源：KBS电视台

萨德风波导致的压力延缓了三星在华发展的步伐。新浪科技在去年3月22日曾报道称，三星SDI已暂停在西安的电池厂增加新生产线的计划。一位不愿透露姓名的业内人士对外媒表示，在中国的生产线已闲置了几个月，该公司最近决定重新考虑中国工厂的扩建计划。

另一方面，韩国各企业也相应地加大了对韩国国内的投资，据韩联社此前报道，包括三星、SK海力士、LG在内的韩国企业将向韩国国内投资51.9万亿韩元（约合人民币3000亿元），在韩京畿道、忠清南道、庆尚北道等地开设新厂。

其实，韩企在中国不断设厂是非常自然的事情。《中央日报》此前就曾发文称：“中国市场无与伦比的市场份额和完善的供应链带来的集群效应让韩企根本无法不在这里设厂”。

而对于萨德，观察者网曾报道称萨德的部署进程停滞了。不过，中方反对美国在韩国部署“萨德”反导系统的立场是一贯的，没有变化。外交部发言人陆慷曾表示，不久前，中韩双方就阶段性处理“萨德”问题达成一些共识，希望韩方作出切实努力，继续妥善处理相关问题，同中方一道推动两国关系改善发展。

责任编辑：张义凌