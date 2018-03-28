专家建言如何避免校服腐败:让采购过程透明受监督

原标题：教育专家建言如何避免“校服腐败”：让采购过程透明、被监督

记者：前不久，湖北省恩施市法院宣判一起“校服腐败案”。从这起案件的具体情况看，涉案学校和涉案人员都比较多。校服为何会牵扯到这些问题？

储朝晖：这些年来，各种各样的校服问题经常发生。校服问题给人们带来的印象是，如果当地有关部门严格监管，这个问题就不会发生。实际上，像恩施校服腐败案件这么明显的问题，当地应该存在监管不到位的问题。

在大多数情况下，校服是由学校向学生收钱后再统一制作、统一购买。生产商是希望购买校服的数量越来越好，进而获得更大的利润。如果监督不到位，就很可能出现问题。

熊丙奇：2015年7月，针对校服标准较分散、管理部门协调不紧密、学生及家长参与度低等问题，为提升校服管理工作水平，校服总体品质，努力构建人民放心的校服选用秩序，教育部等四部委联合印发了《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》，这是第一个国家层面系统构建校服治理体系的指导性文件。可是，该文件颁布后，校服问题还是在一些地方继续存在。原因在于，一些地方没有领会文件的核心精神，还是以惯用的行政姿态对待文件要求。

记者：从实际情况来看，校服的采购流程其实并不复杂，不存在涉及环节多、难以监督等问题。可是，类似问题却给人屡禁不止的感觉，应该如何从根本上解决由校服衍生出的各种问题？

储朝晖：防止这类问题的产生，最关键的是要有一些中间机制。比如，对价格进行监督的机制。这些机制到位了，就不会出现这些问题。另外，就校服质量问题而言，确实有些地方的校服价格比较低，但是质量也比较差，实际上当地如果委托第三方操作，相对更加透明一些。

记者：家长、学生与校服存在直接关系。就校服的监督管理而言，家长、学生应该参与进来。可是，从目前的情况来看，家长、学生参与校服监督的情况并不是十分理想，家长、学生监督校服的难点何在？

储朝晖：委托第三方来操作，也得要有监管，包括学校的管理部门、家长都参与进来，或者成立家长委员会进行监督，以防止问题产生。

总体来说，校服的采购、制作肯定离不开学校的参与，包括校服的式样、采购的流程。实际上，在一些大的城市每年都有一些生产商提供校服的样品，供家长和学校选择，双方商量好了以后再进行交易，再设立相应的监督环节，很多问题就不会出现。解决校服问题重点就在于让整个过程公开、透明，在监督范围之内。

熊丙奇：《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》要求“强化学校选用管理。学校要在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否选用校服。选用学校要建立家长、学生参与的校服选用组织”。其实，早在2012年，教育部就要求中小学幼儿园成立家长委员会，参与学校管理、监督、评价，但是，主动成立家长委员会并发挥其作用的学校不多。其中的道理很简单，成立家长委员会是要与校方分权，同时让校方被监督，有多少学校领导愿意？包括此后教育部要求中小学制订章程（一校一章程），推进依法治校，相当部分学校还是按传统校规制订方式来对待章程。

让家长委员会参与监督，首先，应该由全体家长民主选举家委会成员，不能由校方直接指派。其次，要给家长委员会独立管理、决策的空间。如果家长委员会由校方指派家长，而且运行也不独立，那么，就算成立了家长委员会也只是摆设和工具，难以发挥参与学校办学、管理、监督和评价的作用。如果家长委员会运行成熟，像校服这类与学生权益密切相关的事务，完全可以由家长委员会主导，以此杜绝可能存在的权钱交易、利益输送，也可以提高学生、家长对校服的满意度。

来源：法制日报

责任编辑：初晓慧