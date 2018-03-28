新华社：牢牢把握世界发展大势和中朝关系大局

新华社北京3月28日电题：牢牢把握世界发展大势和中朝关系大局

新华社评论员

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩进行了坦诚友好的会谈，就传承发扬中朝传统友谊达成一致，就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见，达成广泛共识。这次访问时机特殊、意义重大，有利于中朝深化沟通、加强协作、促进合作，推动两党两国关系在新的历史时期迈上新的台阶，为缓和半岛紧张局势，推动本地区和平、稳定、发展注入了正能量、作出了重要贡献。

党的十八大以来，习近平主席亲自擘画、亲力亲为推进精彩纷呈的元首外交，以为人民谋福、为国家负责、为世界担当的博大情怀和高超的智慧驾驭国际国内复杂局面，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。当前朝鲜半岛形势发生积极变化，中方发挥了重大作用。实践充分证明，以习近平同志为核心的党中央关于朝鲜半岛问题的战略方针、决策部署是完全正确的。

中朝传统友谊是两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的，是双方共同的宝贵财富。半个多世纪以来，中朝几代领导人一直保持着密切交往，中朝两党两国相互支持、相互配合，为社会主义事业发展作出了重要贡献。把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好，这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择。传承发扬中朝传统友谊，符合双方共同利益，是双方共同的战略选择。

中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。不忘初心，携手前进，推动中朝关系长期健康稳定发展，就要从中朝关系大局出发，继续发挥高层交往的引领作用，充分用好战略沟通的传统法宝，积极促进和平发展，夯实中朝友好的民意基础，继承和发扬中朝友好的优良传统，从而造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献。

朝鲜半岛形势发生积极变化，同中方在半岛问题上的一贯主张是一致的，也符合各方共同利益。作为朝鲜半岛近邻，中方始终坚持朝鲜半岛无核化目标，坚定维护国际核不扩散体系，坚定维护东北亚和平稳定。事实一再证明，朝鲜半岛问题最终只能通过包括对话协商在内的和平方式解决。朝鲜半岛形势发生积极变化，是包括中方在内的各方共同努力的结果，有利于把朝鲜半岛无核化进程重新纳入对话解决的正确轨道，半岛形势正面临重要的缓和对话机遇。各方积极支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力，将来之不易的对话势头保持下去，妥善应对和化解复谈进程中的各种问题和干扰，聚焦半岛无核化及和平稳定的根本目标谈起来、谈下去，谈出好成果，符合半岛北南双方的利益，符合本地区国家的利益，也符合国际社会的共同期盼。

世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。无论国际地区形势如何风云变幻，只要我们牢牢把握世界发展大势和中朝关系大局，坚定不移传承和发展中朝传统友谊，坚定不移维护半岛和平稳定，就一定能更好造福两国人民和各国人民，为地区和世界和平、稳定、发展作出新贡献。（完）

责任编辑：桂强