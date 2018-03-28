朝中社:金正恩访华是继承发展朝中关系的重大契机

原标题：朝中社说金正恩访华是继承发展朝中友好关系的“重大契机”

新华社平壤3月28日电（记者程大雨 吴强）朝中社28日就朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩访问中国播发多篇报道，认为本次访问是继承发展朝中友好关系的“重大契机”。

应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问。

朝中社在题为“推动朝中友好迈入新的更高阶段的历史性事件”的报道中说，为进一步继承发展具有悠久历史根基的传统朝中友好、使其符合新时期要求而迈上新的更高阶段，金正恩踏上历史性的首次访问中国的行程，受到中国党和国家领导人的热烈欢迎和极具诚意的款待。

报道评价说，本次访问成为继承朝中两国老一辈领导人缔造的值得骄傲的历史和传统、朝着新的更高阶段扩大发展朝中友好关系的“重大契机”。

访问期间，习近平和夫人彭丽媛还在钓鱼台国宾馆养源斋为金正恩和夫人李雪主举行了午宴。朝中社报道说，午宴在“家庭般的氛围”中进行，现场气氛“始终亲切”。

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