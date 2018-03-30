新京报：让老师“轮岗” 给辅导班学区房降降温

原标题：让老师“轮岗”，给辅导班、学区房降降温

如果校长老师轮换起来了，好学校、差学校之间的差距就被拉平了，自然也就没有学区房了；如此一来，教育资源也就公平了，也会助益减少辅导班。

▲图片来源：视觉中国

文 |刘远举

3月28日，教育部办公厅又印发《关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》，强调各省明确责任，迅速组织摸排，4月中旬必须公布整治校外培训方案，该停业的要停业。

据不完全统计，自1955年7月教育部发出新中国第一个“减负令”以来，国家层面以专门文件方式发布的“减负令”就有10道，若将附带在其他工作的文件计算在内，已出台的“减负令”多达50多道。

但是，虽然减负政策一而再、再而三出台，我国中小学生的负担却并未减轻。这背后，一个重要原因就是重点学校制度。优质的教育资源过度集中在了一些学校，导致好学校越来越好，差学校越来越差。

笔者看来，如今教育部门的责任，除了关闭校外的辅导班外，不如大力推行校长老师交流轮岗制度。事实上，这一办法早在2013年就曾提出过——《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》就提出：“统筹城乡义务教育资源均衡配置，实行公办学校标准化建设和校长教师交流轮岗，不设重点学校重点班，破解择校难题，标本兼治减轻学生课业负担”。只是这一政策，在一些地方执行得并不彻底。

其实，在一个城市内实施校长老师轮岗，并没有任何困难，也不存在所谓老师因为通勤太过奔波的情况，毕竟一个区域内，既有好学校，也有差学校，有些甚至只有一墙之隔。

而如果好学校与差学校的老师轮起来，更可能解决学区房的问题。

现在，不少人为了孩子进入一所好学校，会去买学区房。学校越好，学区房越贵。可反过来说，如果校长老师轮换起来了，好学校、差学校之间的差距就被拉平了，自然也就没有学区房了；如此一来，教育资源也就公平了，也会助益减少辅导班。

不过，需要指出的是，所谓减负，并不是一刀切地减负。一般来说，义务教育阶段，特别是小学阶段，应该遵从少年儿童的天性，不拔苗助长；所以，应该减少他们的负担，保证睡眠、保障身心健康、全面发展。

但是，随着年纪增长，到了高中阶段，不管是体力还是智力都发展到了一定阶段，人体已接近成熟，记忆、思维也都是人一辈子最好的时候。在这个阶段的学生，可以承担一定压力的高强度学习。

而这个年龄段离进入社会的时间也不太长了，技术进步、经济发展产生的竞争，必然也要求这个年龄段的学生开始行动，参与竞争。

所以，这个阶段，教育就应该更看重效率，注重人才的筛选。那么，不管是在校外还是校内，发挥市场机制提供各种教育资源，从而提高竞争效率，就是一个必然选择。这个阶段的校外培训的本质，就是市场在学校之外，给那些愿意参与竞争的学生提供机会，这也是一种市场的公平。

□刘远举（媒体人）

责任编辑：张岩