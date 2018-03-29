中国航母编队规模之大世界罕见 台媒：惊呆美学者

原标题 中国航母编队规模之大“世界罕见” 台媒：惊呆美学者

[环球时报记者 郭媛丹 环球时报驻台北特约记者 萧师言 青木 陈一 柳玉鹏]“辽宁舰率40多艘舰艇赴南海实战演练，卫星照曝光惊呆美学者。”不久前还在担忧辽宁舰航母战斗群通过台湾海峡的岛内媒体，28日发出惊呼声。此前一天，国际媒体纷纷报道称，这次由辽宁舰参加的南海演习无论规模，还是军演的范围，都是一次非同寻常、超大规模展示军力的举动。

一位要求匿名的专业人士28日接受《环球时报》记者采访时表示，如果卫星图像属实，以辽宁舰为核心组成的舰艇编队规模如此之大，在世界上也是罕见的。1982年英国海军组成特混编队远赴马尔维纳斯群岛作战，当时作战舰艇也就是40余艘。此次辽宁舰航母特别编队构成来自海军三大舰队，全部是中国海军主力作战舰艇，最新型、信息化程度高的第三代、第四代舰艇，作战能力十分强大。

这位专业人士介绍，一般来说，美国航母编队的“标配”阵容包括1-2艘核潜艇，1-2艘巡洋舰，2-4艘大型驱逐舰等主力舰艇，此外还有一艘大型辅助船和一艘远洋补给舰。除非有特定作战目标， 航母编队并不需要如此庞大的特混编队。此次南海演习航母编队规模如此庞大，演练的科目应该是编队航行，能锻炼指挥员的指挥水平，也检验舰艇通信能力。更重要的是，在大编队航行过程中可能会演练以航母为核心，组织不同数量、不同类型的舰艇随机配合航母组成编队，提高航母编队组成的灵活性。这有助于在未来紧急情况下随机组织不同的航母编队，也为未来的第二、第三航母编队打下坚实基础。

一位接近军方的消息人士28日对《环球时报》记者表示，中国在南海演习是很正常的活动，党和国家领导人年初就发布了开训动员令，而且中国海军装备建设近些年取得了快速发展，各大单位、战区、军兵种都在开展实战化训练，海军未来一定会越走越远，演习频率一定会越来越频繁，规模一定会越来越大，实战化程度会越来越高，这是中国军队必然的发展趋势，也是军事发展本该有的趋势。和美军比起来，解放军演习无论是频率还是强度都还不及。

这位消息人士认为，从国际社会对此次演习的反应来看，外界对中国军事力量发展，建成世界一流军队的决心还没适应。他说，未来世界上最强大的两支军队很可能就是美军和解放军。当然，美军是全球到达、全球打击，但中国坚持防御性的国防政策，不会在全球推行霸权。

责任编辑：张岩