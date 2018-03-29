俄媒称投毒门促俄向东转:为加强中俄关系再创条件

原标题 俄媒称“投毒门”促俄向东转：为加强中俄关系再创条件

这是3月26日在美国首都华盛顿拍摄的俄罗斯驻美国大使馆内的俄罗斯国旗。 新华社记者杨承霖摄

参考消息网3月29日报道 俄媒称，在西方国家跟随英美以谢尔盖·斯克里帕尔被毒杀为由驱逐俄罗斯外交官的同时，另一些国家却没有急于附和这场外交行动。令人意外的是，其中有华盛顿的主要亚洲伙伴——韩国和日本，还有中国。专家认为，莫斯科将再次“向东转”。

据俄罗斯报纸网3月27日报道，英国指控俄罗斯涉嫌在索尔兹伯里毒杀谢尔盖·斯克里帕尔，进而引发了一场近30个国家参与的大规模反俄外交行动。150多名俄外交官被遣返回国，其中很多人被指从事情报工作。

报道指出，华盛顿在这场证明与伦敦团结的行动中发挥了不小的作用。白宫发言人拉杰·沙阿表示，特朗普总统亲自给盟友们打电话，呼吁他们追随华盛顿驱逐俄外交官。然而，美国在亚洲的主要盟友韩国和日本没有响应。

瓦尔代俱乐部项目负责人季莫费·博尔达乔夫表示，欧洲国家和美国的行为只是向俄罗斯证明了与亚洲国家发展关系的必要性。

这位专家说：“我们的欧洲朋友用这些行动让俄罗斯更加坚信，必须发展与亚洲国家的关系。我们必须消除对欧洲贸易的倾斜，任何单方面依赖都不是好事。尽管这总的来说令人难过，但在政治和战略上只有好处。”

日本用欧洲的愤怒换千岛群岛

报道称，日本外务省对是否驱逐俄外交官含糊其辞。它表示使用化学武器是不可接受的，但没有把矛头对准俄罗斯。外务省发言人强调，东京希望“斯克里帕尔案”尽快水落石出。

俄高等经济学院“亚洲经济与政治”项目负责人丹尼斯·谢尔巴科夫认为，日本不会附和西方对俄采取措施。东京在“斯克里帕尔案”上表现出的“不顺从”符合近5-7年来的政治图景——日本不断摆脱美国的束缚。唐纳德·特朗普不但未能扭转这一趋势，自他上台以来，东京在国际舞台上的表现反而愈发自信了。

这位专家说：“因此，日本对俄采取措施的可能性很小。更何况日本现任首相非常亲俄。显然，在当前的有利局面和政经关系下，日本不会驱逐我国外交官。”

前俄罗斯外交部副部长格奥尔基·库纳泽指出，对日本来说，参加这场示威行动在某种程度上意味着破坏对俄关系前景。

这位外交官解释说：“日本正在努力建立对俄关系，现首相安倍晋三希望在南千岛群岛问题上取得一定进展。为了实现这个夙愿，日本宁愿引起其他盟友的不满。”

报道认为，不过，安倍的“千岛群岛野心”绝不是东京努力维护对俄关系的唯一理由。相邻的韩国和中国也在积极地同莫斯科打交道。谢尔巴科夫认为：“如果日本破坏对俄政治关系，它就面临在经济中失去竞争优势的危险。”

报道称，目前，日俄经济合作在对双方都有利的领域持续发展。日本公司参与的“萨哈林-1”和“萨哈林-2”项目正在进行。此外，日本总是需要资源，俄罗斯也珍视这个向俄购买原料和资源性产品的国家。类似项目可能发展得更大，俄罗斯与西方关系恶化也是其中的原因之一。

“忘恩负义”的韩国

报道称，韩国的情况和日本不尽相同——首尔没有正式宣布不驱逐俄外交官，但也没有听说它有遣返俄代表的计划。

报道指出，韩国对美国的依赖比日本更大，至少在国防领域。两国执行互相防卫条约，美国据此在韩国部署了军事基地。

报道称，但这还不是全部——美国刚刚在钢铁进口税上对韩国作出了重大让步，把它排除在设置新贸易壁垒的对象国清单之外。而韩国是美国的主要钢铁供应国之一。

曾在韩国任大使的库纳泽表示，首尔本应表现出更大的团结以示对华盛顿的感谢，但它没有这么做。

这位外交官解释说：“因为韩国非常不想把俄罗斯推开。这是显而易见的政治考虑。”他认为，通过对美国的呼吁置之不理，韩国希望未来在国际热点问题上得到俄罗斯的帮助。

中国怎么样？

报道称，中国也没有和西方一起驱逐俄外交官。3月27日，北京对针对俄罗斯的“外交整治”表态，强调俄英冲突应“在事实基础上”解决。

中国外交部发言人华春莹表示，在当前国际社会面临诸多挑战的情况下，各国应摒弃冷战思维，放弃对抗。

报道称，有趣的是，就在各国被华盛顿怂恿纷纷驱逐俄外交官的几天前，中国也前所未有地感受到来自美国的压力。3月22日，特朗普签署了限制对华贸易的备忘录，事实上向北京发起贸易战。

俄罗斯科学院远东研究所主任研究员亚历山大·罗曼诺夫指出，华盛顿几乎在驱逐俄外交官的同时给北京施加贸易压力，这为进一步发展中俄关系创造了前提。

他解释说：“中国可能反而想要转向俄罗斯，加强在战略和经济问题上的合作。这种靠近是有可能的，因为现在中国进一步成为利益相关方。”

报道指出，这与2014-2015年俄罗斯试图猛然“向东转”（特别是转向中国）的不同之处在于，那时中国对与西方的关系非常乐观。罗曼诺夫说：“当时北京不觉得对美关系会突然出现重大摩擦。但事实却恰恰相反。”

报道称，贸易战不是对美关系中唯一令中国焦虑的问题。在这些限制出台前不久，美国国会批准了允许美国高级官员访问台湾的相关规定。

博尔达乔夫也认为，加强中俄关系的前提条件已经具备。这位专家提醒：“现阶段，中国是俄罗斯在东方最重要的投资伙伴。中国外交部长的来访并非偶然，或许是为了就美国对中国实施的贸易制裁和欧美对俄罗斯采取的措施‘对表’。”

责任编辑：张岩