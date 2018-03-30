新京报：花纳税人钱更换“灵异牌匾”是瞎折腾

原标题 黑白色的“灵异牌匾”：形象工程新标本

议论风生

当地有关部门花着纳税人的钱为商家更换“灵异牌匾”，显然就是瞎折腾。

再精彩的段子，在光怪陆离的现实面前，恐怕都要自惭形秽。

“哎呦，不看不知道一看吓一跳，这招牌怎么变成这样了？”近日，据当地媒体报道，在昆明巡津街盘龙江边，一些“老招牌”变了样，一心堂、周记面点、嘉华饼屋……近10家店铺的招牌清一色全是黑底白字。有网友直言，“这是要拍灵异大片？”“这样的‘灵异’店铺，我应该不会进门消费，看起来怕怕的！”

前有呼和浩特中英蒙三种文字的牌匾闹出“神翻译”的笑话，如今又有昆明街头上演“灵异大片”——“牌匾圈”还真是风格多样，各有各的“出位手段”。

据了解，换招牌的不只是巡津街，其他很多路段也都统一更换了招牌，只是背景颜色、字体字号略有不同。其中，环城西路30家店铺招牌被统一换成白底黑字。

看来“巡津街”只能“自认倒霉”，偏偏轮到自己的街道要搞“灵异风”。对此，当地城管局工作人员回应，主要是由于“单纯看设计图小样，和施工实际效果有很大差异”“接下来将根据实际逐步调整”。

一句“照片实物不符，会接着换”，便将工作失误搪塞过去，有些轻描淡写。要知道，这“灵异牌匾”一方连着生意受到影响的商户利益，一方连着被浪费的公共财产。

门头牌匾统一规划、设计，如今已经是很多城市提升市容市貌的“常规动作”，这无可厚非。为了减小阻力，很多地方都是政府出钱给商户免费更换，此次昆明的换匾行动也不例外。

但问题在于，为了市容市貌政府统一规划门头牌匾可以，使用纳税人的钱来制作是否合理？纳税人的钱取之于民，自当用之于民，用纳税人共同的钱来服务民生是最好的利用，而用来制作招牌则多少有浪费之嫌。

“规划失误是最大浪费，规划折腾是最大忌讳”——这句话不仅指宏观层面的城市规划问题，也适用于这一商一户的牌匾更换。打造“城市之美”最终不是为了应付检查，也不是制造形象工程，而是为了给市民创造更好的城市环境、为商户打造更具特色的商业氛围。像更换“灵异牌匾”这类不接地气的操作，最终只能劳民伤财，让旁人看了笑话。

□孟然（媒体人）

责任编辑：张岩