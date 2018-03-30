原标题：中国所有央企都是它的股东，谁这么牛？

来源：“长安街知事”微信公众号

撰文 | 子豪

3月29日，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司在北京召开董事会、监事会、股东大会。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，参会股东扩大到了国资委监管的全部中央企业和财政部履行出资人职责的中国邮政，共计104家。

换句话说，小伙伴们耳熟能详的央企，如东风汽车、国家电网、中国兵工集团、中石油、中国移动、中国铁建、中国邮政等都已经成为央企扶贫基金的股东了。

目前，经过两期募资，央企扶贫基金募资规模共达154亿元。

来源：微信公众号“国资小新”

央企扶贫基金是由国家开发投资集团有限公司专门设立的专业化基金管理机构——国投创益产业基金管理有限公司受托管理。它的设立可以追溯到2016年10月17日的国家扶贫日，51家央企出资122.03亿元参与基金的首期募资，其中29家中央企业出资3亿元以上。

基金专门设立了战略指导委员会，委员名单包括了国资委副主任徐福顺、财政部部长助理许宏才、国务院扶贫办主任洪天云等人。委员会的作用是协调部际间议事协调，提供策略指导和建议，但不参与决策。

包括河北、河南、江西、贵州、云南、青海在内的6省，是央企扶贫基金的第一批受益者。2017年，根据国资委和各股东的要求，央企扶贫基金加大了对深度贫困地区、革命老区和中央单位定点帮扶县的扶持力度。

基金主要投向贫困地区重点发展和急需的农业、矿产、制造、园区、旅游、电力、化工、建筑、医疗等行业。目前，它已投决及立项项目遍布全国26个省份，实现14个集中连片特殊困难地区全覆盖，引领撬动社会资本超过1000亿元投入贫困地区，预计可带动20万贫困人口直接或间接就业。

如此庞大的扶贫基金如何落地？长安街知事（微信ID：Capitalnews）了解到，与当地公司合作成立子基金投入项目，是央企扶贫基金与各省合作的主要模式。去年2月，央企扶贫基金首支子基金落地贵州，基金首期规模5亿元，用于投资当地的山地旅游项目。

去年8月，河南出台了6个扶贫方案，其中一个便是《央企河南扶贫基金助推脱贫攻坚实施方案（暂行）》，总规模为20亿元，主要投资于贫困县的特色种养业、旅游业、加工业、矿产资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展等。

如果说扶贫是央企的“规定动作”，如何充分发挥央企的行业优势做到真扶贫、实扶贫，则是“自选动作”，扶贫效果也更多依靠后者。举几个例子——

国家电网在对应的扶贫区域致力于村村通动力站，立足解决好农村产业动力电发展不足的问题；

中国移动以互联网和大数据技术为核心，在河南、湖南、云南等省份搭建了精准扶贫平台，使得贫困户识别更精准，帮扶和管控更方便；

华润集团在宁夏曾推广“基础母牛”项目，通过赊销的方式让农民把优质肉牛拉回家，时机成熟后华润再按照市场价收购，通过自身的零售渠道将牛肉卖出；

钢研集团对口帮扶的山阳县被誉为“中国钒都”，近些年该集团多次组织专家对当地企业进行钒铁、钒氮等项目的培训和市场推广，当地已经建成了国内一流的氧化钒和金属钒生产线；

中石化则利用易捷便利店遍布全国的渠道优势，帮助定点扶贫县销售大枣、工艺被、车载用品等特色产品……

除了投钱、更要投人。每年央企总部层面派出的挂职扶贫干部达近千名。国家电网董事长舒印彪、南方电网董事长李庆奎、国家电投董事长王炳华等多家央企的主要负责人亲自担任公司扶贫领导小组组长。中国石化原董事长王玉普、国投公司董事长王会生等人也都多次到扶贫一线调研。

党的十九大对打赢脱贫攻坚战提出了新部署、新要求，要求动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，全面脱贫是中国共产党向全社会的庄严承诺。在转型改革发展的路上，扶贫也是他们肩上沉甸甸的担子，更要在此时展现出央企担当。

责任编辑：张义凌