原标题：副国级添新职务后 他的同事也换岗位了

撰文丨邢颖



两会结束后不久，外交系统也发生人事变动。

据外交部官网3月29日的消息，外交部副部长乐玉成前往俄罗斯驻华使馆吊唁俄克麦罗沃市火灾事故遇难者，并在吊唁簿上留言。这显示，两年前开始担任中央外事工作领导小组办公室副主任、中央外事工作委员会办公室副主任一职的乐玉成重回外交部工作。

而据更新后的外交部官网“主要官员”栏目显示，乐玉成出任外交部分管日常外交业务工作的副部长，主管涉港澳台外交事务。

包括乐玉成在内，最近多个外事口的职务变化值得一说。

“60后”明星外交官

外交部官网的简历显示，今年54岁的乐玉成是江苏人，1986 年进入外交部苏联东欧司工作，先后担任驻俄罗斯联邦大使馆公使衔参赞、公使，外交部政策研究司副司长、司长，外交部政策规划司司长等职。2011 年，他出任外交部部长助理，两年后出任中国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使，次年调任中国驻印度共和国特命全权大使。2016年，乐玉成结束驻外工作，回国履新中央外办副主任。

作为屡次担任外交要职的资深外交官，乐玉成的一路进步或许在很多人的意料之中。

政知圈（微信ID：wepolitics）之前的文章曾介绍过，乐玉成2014年转任驻印度大使，实现从司局级的大使进步到副部级行列。正是在他担任印度大使的两年中，国家主席习近平和印度总理莫迪实现了“家乡”互访。

对此，乐玉成在卸任时接受印度媒体采访时表示：“19 个月里，我幸运地见证了中印关系转折性变化，双方从隔膜走向互动与合作。我见证了两国领导人亲密频繁互动，有幸陪同并亲身经历了习主席访印及莫迪总理访华的精彩瞬间。”

政知君了解到，在外交业界，乐玉成也有“笔杆子”大使的称呼。除了在国内等专业外交媒体撰文外，在印度做大使期间，他也曾多次在《印度教徒报》、《德干先驱报》等媒体发表文章。此外，他还是第一个应邀到印度军事院校互动的中国大使，曾在印度陆军作战学院等军事院校做讲座。

外交部领导班子的变化

外交部官网更新的信息不只关乎乐玉成。

据外交部官方网站最新更新消息显示，担任十三届全国人大一次会议大会发言人和全国人大外事委员会主任的资深外交官张业遂目前担任外交部党委书记、部机关党校校长，这显示其不再担任外交部副部长一职。

想必小伙伴们对这位新的全国人大发言人不陌生。1953年出生的他曾在2003年至2008年间任外交部副部长，后历任常驻联合国代表、特命全权大使，驻美国大使，于2012年再度出任外交部副部长，2013年起任外交部党委书记、副部长，负责常务工作及主管涉港澳台外交事务。

此前，外交部部长、党委副书记王毅被任命为国务委员和国务院党组成员。目前的外交部官网显示，其不再担任外交部党委副书记职务。

此外，王毅还是目前外交部领导班子中唯一一名十九届中央委员，乐玉成是这个班子中唯一一名十九届中央候补委员。

前部长的新职务

提及外事系统的变动，也不得不说另外一个重要的人事任命。

3月28日，外交部发言人陆慷宣布：应韩国政府邀请，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于3月29日至30日访问韩国。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，这是杨洁篪首次以中央外事工作委员会办公室主任的职务出现在公开消息中，也是本轮机构改革中的中央外事工作委员会首次亮相。

出生于1950年的杨洁篪长期从事对外工作，曾在2007年至2013年间担任外交部部长。2013年，他升任国务委员、国务院党组成员，开始担任中央外事工作领导小组办公室主任，直至本轮机构改革。而正如前文提到的，乐玉成于2016至2018年在这个办公室担任副主任，与杨洁篪有一段共事的经历。

根据中共中央2018年3月印发的《深化党和国家机构改革方案》，中央外事工作领导小组改为中央外事工作委员会，负责相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。其办事机构为中央外事工作委员会办公室。

在此次改革之前，中央外事工作领导小组是中共中央政治局领导外事、国家安全工作的议事协调机构。中央外事工作领导小组办公室是中央外事工作领导小组的常设办事机构，也是中共中央直属机构之一。

责任编辑：张义凌