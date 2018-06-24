人民日报：脱贫 就是要跟问题“对着干”

原标题：脱贫，就是要跟问题“对着干”（话说新农村）

顾仲阳

坚持问题导向，把脱贫备考的过程变成跟问题“对着干”的过程，这样不仅能提高脱贫成色，更能提高群众的满意度

随着脱贫攻坚深入推进，一些贫困县迎来了摘帽的大考。现在，贫困县党政主要领导政绩考核主要看扶贫实效，为了交出一份漂亮的脱贫考卷，基层想了不少办法。在四川省仪陇县采访发现，当地把脱贫迎考的主要精力放在了跟问题“对着干”上，这一做法让人印象深刻。

仪陇县的脱贫备考是这样做的。发动扶贫干部进村入户，找出脱贫攻坚存在的21个方面近2.6万个问题，这些问题细致入微，把“谁家厕所没通电”都列上了。对发现的问题归纳梳理，拿出分类解决方案。最后，由扶贫干部一个个去落实，一时半会儿解决不了的问题也要给贫困群众一个说法。通过这样跟问题“对着干”，一件件为民实事得以办成，贫困群众一张张笑脸由衷绽放。在仪陇，明显感觉到贫困群众获得感增强，对当地的脱贫攻坚工作感到满意。这与当地扶贫工作抓得实，问题解决得到位直接相关。

但不可否认，有些地方，脱贫备考变了味。比如有的地方大打“感情牌”，给贫困群众发钱送物，以期他们在接受第三方评估入户调查时，能给打高分。如此备考，是典型的形式主义。平时扶贫工作不严不实，各种问题“压而未解”，这种脱贫很难经得起时间检验，也是对群众不负责任。

脱贫备考收集并解决问题，会不会把简单问题复杂化？从仪陇实践来看，收集上来的问题数量之多，超乎不少人的想象。

一些问题，跟脱贫摘帽没有直接关系，但事关群众冷暖。比如，帮贫困户解决水龙头漏水问题，干部有价值实现感，群众有获得感。群众的眼睛是雪亮的，对于帮扶干部超常规的付出，他们看在眼里，记在心里。脱贫攻坚战打响以来，数百万干部驻村帮扶、结对帮扶，为贫困群众办实事解难题。脱贫攻坚战打赢后，干群对子还可以结下去，密切联系群众、帮助群众排忧解难的好作风一定要保持下去。

还有一些问题，看似超越了脱贫攻坚的要求，但事关百姓切身利益。比如，某个村的产业过于单一，解决了这一问题，就能为乡村振兴奠定更好的基础。脱贫摘帽只是一个阶段性目标，乡村振兴任重道远。乡村振兴提出了产业兴旺的目标，产业单一问题确实需要重视。一旦这个产业遭遇自然灾害或者价格大幅波动等市场风险，群众的“钱袋子”就会“瘪”下去，日子就会吃紧甚至返贫。建立完善产业风险防范机制，或者因地制宜适当多元化发展产业分散风险，必要且紧迫。

接受脱贫考核，好比参加考试。考前认真复习，查漏补缺，有助于取得好成绩。坚持问题导向，需要把脱贫备考的过程变成跟问题“对着干”的过程。这样，不仅能提高脱贫成色，更能提高群众的满意度。

责任编辑：张岩