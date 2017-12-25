刘雪松任河北张家口康保县委书记 杜平被免职(图)

原标题：廊坊文安县委书记刘雪松转任张家口康保县委书记，杜平被免职

12月25日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从权威渠道了解到，25日上午，河北张家口康保县召开全县领导干部大会，宣布廊坊文安县委书记刘雪松任康保县委书记。

多名康保县官员向澎湃新闻记者透露，康保县委原书记杜平已于23日下午被免职，具体免职原因与扶贫问责有关。

刘雪松 文安县人民政府网站 资料图

公开简历显示，现年44岁的刘雪松（1973.1）是河北香河县人，1993年5月入党，1991年7月参加工作，省委党校研究生学历。

刘雪松曾担任香河县家具城管委会主任（副县级），香河县委常委、农工部部长，廊坊安次区区委常委、副区长、常务副区长、区委副书记等职。2015年11月，刘雪松出任文安县县长，一年后转任文安县委书记。

现年52岁的杜平（1965.8）是河北宣化人，1984年8月参加工作，1991年12月入党，曾任张家口万全县县长。2016年5月，杜平出任张家口康保县委书记一职。

此前，河北省纪委监察厅网站2017年12月7日通报了康保县纪委在扶贫领域监督执纪问责工作中不正确履行职责等问题。

官方通报称，康保县纪委没有认真贯彻执行党中央关于打赢脱贫攻坚战的重大决策部署，对反映扶贫领域问题线索压案不查；违反办案纪律，违规接受被反映人宴请或收受礼品；不正确履行职责，在案件核查中避重就轻，有意回避反映的核心问题；违反工作规则，程序混乱、违规造假。

2017年12月，康保县县委常委、县纪委书记刘光军受到党内严重警告处分，并免职；副书记、监察局局长肖国成受到党内严重警告处分；分管副书记赵金山受到撤销党内职务处分，降为副科级非领导职务；第二监督室主任赵向明受到留党察看一年、行政撤职处分，降为副科级非领导职务；第一纪检监察室科员郭希强受到党内严重警告处分。同时，对上述人员作出调离的组织处理。

责任编辑：张玉