原标题：中国游客大巴冰岛倾翻1死多伤 红会吁居民捐血

中新网12月28日电 综合报道，当地时间12月27日上午11时左右，冰岛一辆载有46名中国公民的旅游大巴与一辆汽车相撞后发生倾翻事故，造成一死多伤。事发地点教堂镇（Kirkjubæjarklaustur）位于冰岛东南部，距离首都雷克雅未克约250公里。据称事发时当地天气恶劣，路面结冰。

据外媒报道，冰方通报已知有1名中国公民死亡，多名中国公民不同程度受伤，其中12名伤势较重者已被送往位于冰岛首都雷克雅未克的冰岛国家医院进行救治，警方和医院方面用三架直升飞机将重伤人员转移到医院。另外33名乘客被送往教堂镇进行救助。事发地位于埃尔德熔岩（Eldhraun lava）附近。

美国中文网援引美联社报道，红十字会在教堂镇设立紧急援助站，呼吁当地居民捐血救人，并表示尤其需要O型血液。

截图自中国驻冰岛大使馆网站。

警方说，这辆旅游大巴在路上打滑发生侧翻，将两名乘客困在下面。1名乘客当场死亡。冰警方正在调查事故原因。

旅游巴公司老板乌尔法斯松（Fjalar Ulfarsson）指，出事的旅行团行程原定为一周，事发时为第4日，他说：“就我所知，出事路段狭窄且有些微结冰。”

警方称，与大巴相撞的私家车上的司机和乘客是从立陶宛赴冰岛的游客，均未受伤。警方经初步调查后，相信前方的私家车在事发时，因转入一个瞭望台而减速，结果尾随的旅游巴来不及踩刹车，从后撞上。

央视新闻电话采访了中国驻冰岛大使馆工作人员，采访到了一位路过事发地参与救援的冰岛当地华人导游，据导游描述，这辆旅游大巴上的游客为在英国留学的中国留学生。事故发生路段布满冰雪，当时旅游大巴为避让前面一辆停在路边的小车而发生侧翻，具体原因还有待进一步调查。

事发后，中国驻冰岛大使馆高度重视，立即启动领事保护应急机制，使馆临时负责人刘明明紧急部署有关领事保护工作，并率使馆领事官员赶赴冰岛国家救援中心和冰岛国家医院了解情况，促请冰方全力以赴救治伤员，并尽快调查事故原因。

据报道，由于拥有冰川、高地、峡湾等自然美景，冰岛近年颇受中国游客青睐。据冰岛方面统计，2014年以来，冰岛中国游客数量大幅增长，2016年已近6.7万人次，今年则有可能超过10万人次，相当于冰岛全国人口的三分之一。

中国驻冰岛大使馆提醒，由于正值隆冬季节，冰岛气候恶劣，赴冰岛的中国游客应务必注意人身及交通安全。（完）

责任编辑：张义凌