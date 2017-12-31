回归18年后澳门现葡语热？英媒:“一带一路”带动

参考消息网12月31日报道 英媒称，“我第一次到里斯本的时候，觉得真的很像澳门，有一种亲切感。”即将前往里斯本攻读硕士学位的澳门人费利克斯说。来自葡萄牙、目前在澳门工作的Cláudia则说：“我第一次来澳门，看到碎石路，好像回到家一样。”

据英国广播公司网站12月23日报道，走在澳门街头，中葡双语的路标、政府告示牌、黑白石材交错铺成的葡式碎石路、粉嫩色系的欧式建筑，都让人感觉到葡萄牙殖民的痕迹。

报道称，澳门自16世纪中叶以来成为葡萄牙的殖民地，直到1999年12月20日起中华人民共和国澳门特别行政区成立，才开启“澳人治澳”的“一国两制”时期。中文及葡文并列为澳门的官方语言。

比起1999年主权移交中国之前，现在在澳门学习葡萄牙语的华人反而更多了，在澳门担任记者超过30年的《澳门邮报》社长夏礼贤（Harald Brüning）对英国广播公司说。

葡文热

报道称，澳门理工学院的中葡翻译学校在澳门政权移交后，报读学生一度跌至少于50人，但近年报读学生数回升至数百人。由澳门大学葡文系主办的暑期课程，今年报读人数超过450人，为1986年开班以来的人数之冠。

澳门大学葡文系主任姚京明对英国广播公司说，自2014年以来，在澳门学习葡语的人数显著增多，除了澳大葡语系的学生人数增多之外，澳大其他科系学生学习葡语的人数也上升。

澳门政府在2014年整合澳门高等教育的葡语教育资源，成立“培养中葡双语人才工作小组”。

澳门最大的葡文书局Livraria Portuguesa推广经理Cláudia Falcao对英国广播公司说，这一两年，来购买葡语教材的学生“如潮水般涌入”，书店也接到许多来自中国内地学校的订单。

她认为，澳门在提供葡语教材和葡语文学书刊这方面的资源比中国内地全面，澳门悠久的中葡双语环境也吸引许多希望进一步学习葡语的中国内地学生前来进修。

报道称，澳门政府今年于两所公立学校推出“中葡双语班”，在小学一年级、初中一年级开班，目标是让学生在高中毕业时，葡语能力可以达到日常会话中上级水平。

就读郑观应公立学校中葡双语班，今年九岁的林思晓向英国广播公司展示了一段葡语，林思晓的母亲表示，她和丈夫都来自中国内地，完全不懂葡语。她认为孩子在澳门通晓葡语能增加进入政府部门工作的机会。

另一名家长张女士表示，为了就读中葡双语班，每天从中国内地来上学的“跨境学童”数量也不少。

拓展“一带一路”

报道称，中国自2013年提出“一带一路”的概念。2014年，中国与葡语国家贸易额达到1325.8亿美元。截至2015年底，中国对葡语国家直接投资累积达到63亿美元。

葡语国家包括巴西、葡萄牙、安哥拉、莫桑比克、佛得角、几内亚比绍、东帝汶等，分布在四大洲，总人口2.64亿。中国是“金砖五国”（BRICS）之一的巴西的最大进出口国。中国在非洲的安哥拉、莫桑比克也持续增加投资。

中国-葡语国家经贸合作论坛2003年在澳门成立，八个葡语国家共同参与。论坛之目的是发挥澳门联系中国与葡语国家的平台作用，促进中国、葡语系国家和澳门的共同发展。

2016年中国领导人在澳门出席中葡论坛活动时表示，澳门拥有独特的中葡双语优势、优越的地理位置、完善的基础设施、良好的商业环境，是联系中国与葡语国家的一条十分重要的纽带。中国政府全力支持澳门发挥好“一带一路”支点作用，加快建设中国与葡语国家商贸合作服务平台。

澳门大学教授马英（图左）在全葡语授课的课堂上。（图片来源：英国广播公司网站）

责任编辑：刘德宾 SN222