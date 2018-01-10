庄国泰任环保部副部长 任荣发任税务总局副局长

中新网1月10日电 据人社部网站消息，国务院任免国家工作人员：任命庄国泰为环境保护部副部长；任命任荣发为国家税务总局副局长；任命田世宏为国家质量监督检验检疫总局副局长；任命严文斌为新华通讯社副社长；任命韩卫江为国家粮食局副局长；任命曹雪涛为南开大学校长（副部长级）；任命张宗益为重庆大学校长（副部长级）。

免去金小桃的国家卫生和计划生育委员会副主任职务；免去王秦丰的国家税务总局副局长职务；免去陈飞的国务院三峡工程建设委员会办公室（国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室）副主任职务；免去龚克的南开大学校长职务；免去周绪红的重庆大学校长职务。

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