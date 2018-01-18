中纪委全会后“打虎” 落马者曾被国务院点名通报

原标题：中纪委全会后再“打虎” 落马者曾被国务院点名通报

中新网客户端北京1月18日电（记者 阚枫）中纪委二次全会闭幕四天后，中纪委再发“打虎”消息，江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪被查。今次落马的李贻煌曾长期在国企任职，副省长任上曾因对安全生产领导不力，被国务院点名通报。李贻煌落马后，十九大后打落的“老虎”上升至6人。

图为李贻煌的资料图片。 中新社记者 刘占昆 摄

落马副省长曾长期执掌国企

17日傍晚，中纪委网站发布消息，江西省副省长李贻煌涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

公开的简历显示，1962年出生的李贻煌是福建晋江人，但是从大学毕业之后就一直在江西工作。从仕途履历来看，李贻煌算是“由商而仕”。

李贻煌在江西铜业工作30余年。1982年，他从东北工学院毕业后就开始在江西铜业公司（集团）工作，历任贵溪冶炼厂副厂长、厂长，集团副总经理、总经理、董事长等职，前后长达31年之久。

2011年是李贻煌履历中的重要一年。当年8月，李贻煌从国企转任党政部门，出任鹰潭市委常委，仅仅1年半后，2013年1月，李贻煌就开始任江西副省长，成为副省级官员。

今次宣布被查之前，在公开报道中，1月4日还有李贻煌在南昌调研的消息。

十八大以来，江西曾被中央巡视组两度巡视，时间分别在2013年和2016年。2016年10月，中央巡视组在对江西反馈“回头看”情况时表示，江西全面从严治党力度不够，“两个责任”落实不到位，违纪问题易发多发等。

资料图：2016年11月24日，在江西省丰城电厂“11·24”事故新闻发布会上，李贻煌（中）向事故罹难者默哀。 王剑 摄

曾因“领导不力”被国务院点名通报

李贻煌被查消息发布后，记者在江西省政府网站的“政府领导”栏发现，江西省政府领导班子为“一正八副”，8位副省长中，李贻煌排在第3位，分管工业、国有资产管理、交通运输、个私民营经济、安全生产方面的工作。不过，随后不久，李贻煌的相关信息从“政府领导”栏消失。

因为分管安全生产，在李贻煌的从政生涯中，曾在一次震动全国的安全生产事故中被国务院点名通报。

2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。

2017年9月，国家安监总局官网公布了国务院对这起特别重大事故的处理结果。

国务院责成江西省政府向国务院作出深刻检查。针对江西省政府副省长李贻煌在贯彻落实国家有关安全生产方针政策、法律法规中领导不力，未有效指导督促相关部门和省属企业落实安全生产责任的问题，依法依纪给予通报。

十九届中央纪委二次全会会议现场（中央纪委监察部网站 徐梦龙 摄）

打虎不松懈！十九大后已落6虎

李贻煌落马后，十九大后，中纪委已擒下6只省部级“老虎”，此前落马的包括中宣部原副部长鲁炜，辽宁省副省长刘强，河北省人大常委会副主任张杰辉，陕西省副省长冯新柱，山东省副省长季缃绮。

四天前公布的十九届中纪委二次全会公报，对当前反腐形势作出这样的判断：“当前反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党决不能半途而废，必须以永远在路上的韧劲和执着，把‘严’字长期坚持下去，一以贯之、坚定不移。”

对于今年的“打虎拍蝇”工作，这次中纪委全会给出一系列坚定表态，诸如无禁区、全覆盖、零容忍、重遏制、强高压、长震慑、受贿行贿一起查等等。此外，包括清除“两面人、两面派”，聚焦“十八大后不收敛、不收手”等等，从严治党的着力点也被明确划出。

在李贻煌宣布被查的当天，《人民日报》发表题为《使命是方向，问题是导向》的评论文章，提出从严治党是一场攻坚战，事关党和群众的鱼水关系，绝不是作秀或演戏。

文章称，以“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的定力扭住问题，以“新松恨不高千尺，恶竹应须斩万竿”的姿态扶正祛邪，在继承创新中把全面从严治党推向纵深，我们一定能把党建设得更加坚强有力。（完）

责任编辑：张岩