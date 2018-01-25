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有人炒作所谓中国威胁论？国防部:病态心理要调整

有人炒作所谓中国威胁论？国防部:病态心理要调整
2018年01月25日 15:41 国防部网站作者：CNR国防时空
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　　#1月份国防部例会#[中国威胁论？国防部新闻发言人吴谦：这种病态的心理需要调整？]去年12月31日，一艘外籍帆船在南沙群岛三角礁浅滩搁浅，中国军队发现上述情况后，中国军队联系中国海警和海上救援力量，成功救援三人脱险。总有些人和势力，见不得中国发展，看不惯中国军事壮大。不时跳出来，炒作所谓的中国威胁论，这种病态心理需要调整。某些人或者势力，炒作也好，围堵也好，遏制也好，一概都是枉费心机。（记者邓曦光、钟紫舟、蔡圣）

责任编辑：张岩

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