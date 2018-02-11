香港大埔车祸死亡人数增至19人 涉事司机被拘捕

原标题：香港大埔巴士侧翻事故司机被捕 死伤者主要伤及头部

中新社香港2月11日电 （记者 杨喆）香港新界大埔公路10日傍晚发生严重车祸。一辆双层巴士驶至一处巴士站时侧翻路边，造成19人死亡，至少61人受伤。警方介绍，该巴士司机涉危险驾驶致他人死亡及严重受伤被捕。

据香港媒体2月10日报道，一辆双层巴士当日在香港新界一条公路上失事侧翻，已造成19人死亡，数十人受伤。中新社记者 麦尚旻 谢光磊 摄

据了解，香港沙田马场当日举行赛事，涉事巴士为九巴公司在赛马日的特别路线，由沙田马场开往大埔中心。高速行至一处巴士站时发生侧翻，造成大量人员伤亡。因交通意外，大埔公路部分路段随即封闭。

记者当晚在事故现场看到，该巴士向左侧翻，撞毁巴士站并撞上一根灯柱，横卧路边，车头已严重损毁，路灯柱嵌入下层车窗。为腾出一些空间进行拯救，消防人员使用工具在车头和车尾进行了切割。现场并增设临时停尸间，暂时安放尸体，有亲友失声落泪。

九巴公司人员当晚到车祸现场了解情况，就车祸鞠躬道歉。公司业务发展总经理苏伟基对事故深表遗憾，表示会向每个受影响家庭发放8万港元慰问金，并成立调查委员会，彻查事故及检讨行车安全，向运输处递交报告。

当晚11时30分许，多个部门向传媒介绍此次意外的最新情况。

香港警方新界北总区高级警司李志伟介绍，失事巴士由一名30岁司机驾驶，大约下午6时15分，超速失控翻侧。警方以涉危险驾驶致他人死亡及严重受伤拘捕司机，并从司机精神状况、车速、车辆机件情况3个方向展开调查。警方表示司机事发时清醒，通过酒精测试。

香港消防处新界南区署理高级消防区长梁国柱介绍，署方接报后赶往现场，发现现场巴士上下层都有大量人员受伤，也有部分伤者自行爬出巴士逃生。

他并指出，巴士翻侧时，狭窄的车厢内部有部分伤者出现人叠人的情况，进一步增加救援的难度。为此，消防人员使用了切割车体的手段。

香港消防处助理救护总长陈庆愉说，61名伤者有18位严重受伤，主要情况为头部、脊柱受伤，严重骨折及大量出血。死者主要为头部严重受伤。大部分死伤者都于巴士上层被找到。

香港特区政府务司司长张建宗当晚赴医院看望伤者，并向传媒介绍伤者情况。他表示，特区政府会全力支援所有死者的家属，以及伤者和他们的家属。

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责任编辑：张建利