冷空气侵扰春节假期 初二起中国部分地区将迎雨雪

原标题： 冷空气侵扰春节假期 正月初二起中国部分地区将迎雨雪

图片来源：中央气象台

中新社北京2月16日电 在度过晴空相伴的除夕夜和农历正月初一（16日）后，中国部分地区正月初二起将迎来雨雪和冷空气。

中国中央气象台16日预计，从正月初二开始，中东部地区雨雪天气将逐渐铺展开来。其中17日至18日，西北地区东部、华北南部、东北地区南部、青藏高原东部等地有小到中雪或雨夹雪；17日至21日，南方大部地区多阴雨，江汉南部、江淮、江南北部等地的部分地区有中到大雨。

气象专家指出，上述地区公众需注意防范雨雪导致的地面湿滑、结冰以及低能见度天气对出行交通等的不利影响。

除了雨雪，冷空气活动也较为频繁。正月初二至初六期间，将先后有两股冷空气自西北地区影响中国大部，长江中下游及以北地区将有4至5级偏北风，大部地区气温将下降4至8摄氏度，局地降温达10摄氏度以上。中央气象台提醒民众做好保暖措施。

天气转变给民众假期出行带来了影响，中国官方则通过加强创新，保障民众出行安全和便捷。

交通运输部消息显示，各地客运站从售票、检票进站，到站内服务，不断努力营造便捷、幸福、温馨的春运氛围。例如，海南省海口汽车总站增设了15个自助检票机，该系统支持电子车票，乘客只要在网上买票，到站后可以直接凭手机上的二维码乘车。

在山东省济南长途汽车总站，“众筹班车”服务成为一大亮点。旅客可以通过该站微信公众号参与众筹，自行选择想要出行的目的地及时间，同一选择达到15人即众筹成功。依托公路客运灵活、便捷的优势，该服务为广大旅客在春运期间提供了更丰富、更个性化的出行选择和出行方式。（完）

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