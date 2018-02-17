春节前三天旅游接待2.14亿人次 旅游收入2582亿

2月16日，天津泰达航母主题公园，俄罗斯籍演员装扮成“洋财神”给游客拜年。中新社记者 佟郁 摄

中新网2月17日电 国家旅游局网站17日晚间发布最新一天春节假日旅游市场信息。综合通讯运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门提供的数据，经国家旅游局数据中心综合测算，17日（初二）全国旅游接待总人数0.87亿人次，同比增长10.6%，实现旅游收入1107亿元，同比增长10.7%。

据通报，春节假日前三天全国旅游接待总人数累计2.14亿人次，同比增长9.7%，实现旅游收入累计2582亿元，同比增长9.9%。

居民探亲访友、中近程旅游、自驾游、亲子游开始攀升，迎来了节后首轮出行小高峰，交通客流快速回升，全国铁路预计发送旅客将达到689万人次，环比上升八成，各地旅客接待量再创新高。都市休闲持续活跃，庙会、观影等文化消费热度不减。今日截止下午4时，全国电影票房达8.14亿元。

当天，四川、广东、江苏、湖南、河南、安徽、山东、湖北、广西、浙江等省接待游客量依次排名前十，约占全国游客接待量的63.75%。此外，东中西部游客接待占比分别为37.44%、32.58%和29.98%，区域格局较平日更加均衡。

今日开始中东部地区自西向东出现较大范围雨雪天气过程，西北、华北、东北等地有小到中雪或雨夹雪，南方大部有小雨，全国多地降温4至8摄氏度。但从全国范围来看，雨雪和降温等不利气候较为温和，对居民出游影响不大。

明日开始全国部分目的地客流流出规模开始大于流入，本地休闲和返乡客流进入叠加期。加之雨雪降温天气范围扩大，各地旅游、交通、气象等部门要加强信息指导，制定应急预案。

2月17日，正值农历大年初二，湖南凤凰古城内人头攒动，众多海内外游客选择来到凤凰古城感受新春年味。据凤凰县旅游局统计，仅大年初一当日全县接纳游客4.52万人次，实现旅游收入3296.55万元，同比增长15.90%、6.25%，迎来了新春旅游“开门红”。 杨华峰 摄

部分省区市、旅游城市和景区点情况如下：

天津市：2月17日，是天津传统民俗“姑爷节”，家庭游客众多。天山海世界·米立方景区推出“姑爷节”系列活动和“财神到米家”“福运旺到家，欢乐尽享米立方”活动，吸引了众多家庭参与。

河北省：截至2月17日，全省春节假日共接待游客416万人次，实现旅游收入20.3亿元，同比分别增长28.4%和23.2%。石家庄市千年古城正定举办新春游园灯会，浓浓的喜庆氛围吸引了众多游客。张家口崇礼区太舞滑雪场特邀奥地利蒂罗尔铜管乐团现场演出，吸引了大量游人。沧州吴桥杂技大世界推出“2018年春节庙会暨灯光美食狂欢节”活动，杂技民俗表演精彩纷呈。

内蒙古自治区：2月17日，全区共接待游客86.9万人次，实现旅游收入3.66亿元。游客以一日游、自驾游、家庭游为主。当地游客占绝大多数，出游人员多为探亲访友、家庭聚会、文体活动为主。

辽宁省：2月17日，全省共接待游客354万人次，同比增长8.8%，实现旅游收入24.78亿元，同比增长9.5%。辽峰小镇开创“旅游+农业”新模式，推出“赏名花、品鲜果、享美食、购年货”四大主题特色的精品冬日游项目，前来赏花、休闲、亲子冰雪嬉戏的游人川流不息。

上海市：2月17日，古漪园里人头涌动，到处洋溢着欢乐祥和的浓浓氛围，在梅花厅、逸野堂、藕香榭等厅堂，皮影戏、花样剪纸等丰富的互动活动拉开了春节游园的序幕，顽石斋灯谜擂台赛将新春氛围推向高潮，灯谜爱好者轮流主擂，使市民游客体验了一回生动、别致的猜谜乐趣。

江苏省：重点景区周边区域发布了“易堵地图”，提示游客合理避开拥堵，引导游客便捷出行。淮安市龙宫大白鲸世界，为增加春节气氛，突出本次年味儿活动主题，上演了传统表演节目舞狮、变脸、杂技，捏面人、剪纸、吹糖人、打年糕、手工风车、糖画等春节传统节目，让孩子们体会父母小时候的春节氛围。

安徽省：2月17日，全省共接待游客742.71万人次，实现旅游收入47.57亿元。滁州市开展“春节假期去哪里？滁州‘太守’欢迎您”大型旅游惠民活动，春节期间，外地返乡、走亲访友及来滁休闲的游客均可享受市民待遇，琅琊山、皇甫山、明光八岭湖景区等十多个景区景点均有优惠活动。

江西省：2月17日，全省共接待游客476.59万人次，同比增长23%，旅游收入26.43亿元，同比增长32.39%。乡村旅游、休闲旅游、生态旅游、红色旅游为旅游市场亮点，家庭式、亲朋结伴式短线游和自驾旅游为主要出行方式，各地举办的丰富多彩民俗、节庆、年味活动吸引了大批游客。

贵州省：2月17日，全省大部地区天气晴好，居民出游热情高涨，部分景区呈现火爆场面。清新的空气、良好的生态、自然淳朴的风土人情吸引众多游客走出家门踏青赏花、登高健身，体验传统民俗文化，旅游过节成为新时尚。

云南省：2月17日，全省共接待游客399.69万人次，同比增长7.2%，实现旅游收入25亿元，同比增长10.1%。西双版纳、保山、德宏、丽江等地迎来小高峰，各地为游客精心准备的民族歌舞表演、特色美食展示、篝火打歌晚会、民俗互动、藏家过年等活动深得游客青睐，处处沉浸在欢乐祥和的节日气氛之中。

陕西省：各地纷纷策划推出丰富多彩的“迎新春”系列活动，欢迎四海宾朋回家过年，临汾市《美丽中国唱起来》活动，忻州市禹王洞景区传统庙会文化节等深受市民、游客追捧。

甘肃省：2月17日，全省当日接待游客158.47万人次，实现旅游收入10.8亿元，分别同比增长18.7%和26.3%。河西路线上的酒泉、嘉峪关、张掖等地推出了以敦煌和阿克塞哈萨克族、肃北裕固族等民族地域风情为主题的系列民俗活动，以及舞狮大赛、冰雕艺术文化节等活动，多家景区推出门票优惠政策。

宁夏回族自治区：2月17日，中卫市黄河宫灯会元宵美食节盛大开幕。此次美食节引进来非遗传承人现场表演非物质文化遗产项目，让游客在吃到美味的穿越美食同时，又品味舌尖上的文化精髓，不出中卫，一站式吃遍中国传统美食。

新疆维吾尔自治区：2月17日，全区接待游客30.91万人次，实现旅游总消费3.70亿元，人均消费达到1198.22元。疆内游客出行意愿进一步增强，城市综合体、亲子游、城市周边游受到广大游客的欢迎。乌鲁木齐万达广场人山人海，休闲娱乐亲子游游客络绎不绝。

责任编辑：桂强