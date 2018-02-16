这名大老虎被双开 曾被称“山东商业帝国掌门人”

原标题：大老虎涉贪污罪，他是第十个
来源：观海解局
法制晚报·看法新闻（记者 张莹）2月13日，山东原副省长季缃绮因严重违纪被双开，并移送司法。中纪委在通报中称，此人利用职务上的便利非法侵吞巨额公共财物涉嫌贪污犯罪。
看法新闻记者简单梳理发现，与受贿罪相比，十八大以来获贪污罪的中管干部并不多。此前仅有孙鸿志、王天普、王珉、杨栋梁、艾宝俊、杨振超、武长顺、陈雪枫、宋林等人因此被判刑。季缃绮的罪名一旦成立，他将是第10人。
山东原副省长被指贪污、受贿
中纪委通报显示，季缃绮严重违反政治纪律，转移涉案款物，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼品，低价购买住房，违规持有非上市公司股份。利用职务上的便利非法侵吞巨额公共财物涉嫌贪污犯罪，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。
看法新闻记者注意到，相比副省长身份，季缃绮更被人熟知的身份是鲁商集团董事长。这名出生于1960年10月生的副省级干部，自1980年毕业后，一直在商业系统工作。其中笔墨最为浓重的一笔就是执掌鲁商集团长达10年。
在鲁商集团的20余年之中，季缃绮带领这家全国商业系统第一家转制国企从弱变强，曾被誉为“山东商业帝国掌门人”。2002年1月起，季缃绮担任鲁商集团总经理、党委副书记，2002年10月，任董事长、党委书记，并在该位置长达10年之久。
鲁商集团官网介绍，其以营业收入1016.17亿元，位列2017年中国企业500强第152位，旗下业务涵盖现代零售、房地产、生物医药等多个领域，拥有两家上市公司，从业人员近20万人。
其旗下“银座”品牌，打破了山东原来“三足鼎立”“巨头争宠”等零售业商业版图，成“一枝独秀”。季缃绮本人也因此荣获全国劳动模范、全国内贸系统劳动模范、中国商业创业企业家等荣誉。
商优而仕，2013年1月，季缃绮升任副省长，负责教育、民政、文化、旅游、广播电影电视、新闻出版等方面的工作。
2017年12月21日，山东省召开党员领导干部会议，作为副省长的季缃绮缺席。2018年1月4日，季缃绮被证实落马。
贪污数额最大的是武长顺
看法新闻记者注意到，中纪委在季缃绮的通报中，披露其利用职务上的便利非法侵吞巨额公共财物涉嫌贪污犯罪。由此，记者梳理发现，季缃绮是十八大以来第10个被指贪污罪的老虎，此前有孙鸿志、王天普、王珉、杨栋梁、艾宝俊、杨振超、武长顺、陈雪枫、宋林等人。
从贪污金额上来看，武长顺最多，达到3.42亿余元。此人共犯六罪——贪污、受贿、挪用公款、单位行贿、滥用职权、徇私枉法，2017年5月27日，一审获终身监禁。值得注意的是，他除了贪污，还受贿8440万余元、挪用公款1.01亿余元。
其次是宋林，以领取认股权、在下属公司报销个人费用等方式，侵吞974万余元。第三名则是艾宝俊，其利用职务上的便利，在购买停车位和干部福利房等过程中，侵吞751万余元。
其余6人的情况分别是：陈雪枫非法占有公共财物，共计547万余元；
孙鸿志利用担任松原市长职务上的便利，侵吞公款人民币164万余元；
杨振超贪污115万余元；
王珉在担任中共吉林省委书记期间，利用职务便利侵吞公款人民币100万元；
王天普贪污79万余元，
杨栋梁的贪污金额为27.08万元。1999年4月，此人在担任天津市经济委员会主任期间，多划拨25万元基建款，购买了一套房屋，且未移交。
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