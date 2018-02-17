兵马俑赴美展览受损被盗 承办方：强烈愤慨和谴责

原标题：兵马俑赴美展览受损被盗 承办方表示强烈愤慨和谴责

中新社西安2月17日电 （记者 田进）陕西省文物交流中心相关负责人17日晚间透露，对于“兵马俑在美国展出拇指被盗”一事，承办方陕西省文物交流中心获悉文物受损情况后，感到震惊和愤慨，并立即启动紧急处置预案，第一时间与合作展览的美国富兰克林科学博物馆取得联系，核实文物受损情况，并就美方未及时通报表示谴责。

有媒体报道称，美国一名青年偷偷溜进已经闭馆的富兰克林科学博物馆，折断了展厅里的一个秦俑的手指，并藏在衣兜里偷走。

据介绍，目前富兰克林科学博物馆承认，他们的安保措施出现严重漏洞，造成了此次事件的发生，并致函陕西省文物交流中心表达歉意。

经初步了解，被损坏的兵马俑拇指是在出土时断裂的，经修复后赴美参展。此次盗窃事件就是从拇指修复处掰断、盗走。

陕西省文物交流中心相关负责人表示，已与美方展览机构进行了严正交涉，对这种损坏文化遗产的破坏和偷窃行为表示强烈愤慨和谴责。

陕西省文物交流中心已成立应急小组，要求美方立即采取得力措施，确保此次展览圆满结束。陕西省文物交流中心将根据《展览协议书》相关条款，要求美方严肃追究安防责任人的责任，依法严惩肇事者，并启动索赔程序。

同时，陕西省文物交流中心已分别致函正在举办“兵马俑”主题展览的美国费吉尼亚美术馆、英国利物浦国家博物馆，要求提升安全防卫、保卫措施，确保文物安全。

记者了解到，美国费城当地时间2017年9月28日，由陕西省文物局主办、陕西省文物交流中心承办的“兵马俑：秦始皇帝的永恒守卫”展在费城富兰克林科学博物馆正式开幕。展品以秦代兵马俑为主，兼有西周及汉代时期的陶器、青铜器、金银器、玉器等。于当年9月30日正式向公众开放，计划展览至2018年3月5日结束。（完）

点击进入专题

责任编辑：霍宇昂