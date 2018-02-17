兵马俑赴美展览受损被盗 承办方：强烈愤慨和谴责

原标题：兵马俑赴美展览受损被盗 承办方表示强烈愤慨和谴责
中新社西安2月17日电 （记者 田进）陕西省文物交流中心相关负责人17日晚间透露，对于“兵马俑在美国展出拇指被盗”一事，承办方陕西省文物交流中心获悉文物受损情况后，感到震惊和愤慨，并立即启动紧急处置预案，第一时间与合作展览的美国富兰克林科学博物馆取得联系，核实文物受损情况，并就美方未及时通报表示谴责。
有媒体报道称，美国一名青年偷偷溜进已经闭馆的富兰克林科学博物馆，折断了展厅里的一个秦俑的手指，并藏在衣兜里偷走。
据介绍，目前富兰克林科学博物馆承认，他们的安保措施出现严重漏洞，造成了此次事件的发生，并致函陕西省文物交流中心表达歉意。
经初步了解，被损坏的兵马俑拇指是在出土时断裂的，经修复后赴美参展。此次盗窃事件就是从拇指修复处掰断、盗走。
陕西省文物交流中心相关负责人表示，已与美方展览机构进行了严正交涉，对这种损坏文化遗产的破坏和偷窃行为表示强烈愤慨和谴责。
陕西省文物交流中心已成立应急小组，要求美方立即采取得力措施，确保此次展览圆满结束。陕西省文物交流中心将根据《展览协议书》相关条款，要求美方严肃追究安防责任人的责任，依法严惩肇事者，并启动索赔程序。
同时，陕西省文物交流中心已分别致函正在举办“兵马俑”主题展览的美国费吉尼亚美术馆、英国利物浦国家博物馆，要求提升安全防卫、保卫措施，确保文物安全。
记者了解到，美国费城当地时间2017年9月28日，由陕西省文物局主办、陕西省文物交流中心承办的“兵马俑：秦始皇帝的永恒守卫”展在费城富兰克林科学博物馆正式开幕。展品以秦代兵马俑为主，兼有西周及汉代时期的陶器、青铜器、金银器、玉器等。于当年9月30日正式向公众开放，计划展览至2018年3月5日结束。（完）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普发表农历新年贺词:肯定亚裔美国...
- 【 军事 】 美军上将再挑衅：美不接受大陆武统台...
- 【 财经 】 人民日报:有药品利益集团“发明”疾病
- 【 体育 】 詹皇37分骑士4连胜 雷霆4人20+遭复仇
- 【 娱乐 】 导演回应春晚幕后：王菲手套火了很意...
- 【 科技 】 红包来骗子也来 春节这些红包不能抢！
- 【 教育 】 记河北一所特殊的学校：为了团聚而守...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有