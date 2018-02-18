大连扇贝回北海道老家？獐子岛:它又不是大马哈鱼

原标题：大连的扇贝回北海道老家了？獐子岛回应：扇贝又不是大马哈鱼！

2月16日，大年初一，正是阖家欢乐的日子。

同一天，獐子岛（002069），这家在2018年经历了从“扇贝跑了”到“扇贝饿死了”的A股公司，也通过公司官方微信号发布了拜年信息。但它们可能没想到，自己会在春节期间再次成为舆论关注的焦点。

一篇题为《扇贝的秘密》的网文提出：“獐子岛扇贝可能大量迁徙到日本北海道”。

对于上述文章，2月17日晚间，獐子岛相关人士予以坚决否认。

春节前，被证监会立案调查，被新华社点名；大年初一，又被一篇网文“骚扰”，看来，獐子岛这个年，过得并不愉快。

獐子岛的扇贝跑到北海道了？

公司回应：扇贝又不是大马哈鱼！

2月16日晚间，微信公众号“拳王的故事”发布了一篇题为《扇贝的秘密》的文章，其作者，在文章中自称是“前生命科学工作者，现金融工作者”。

虽然文章声称：“最近某上市公司的扇贝再次宣布跑路，在金融圈引发轩然大波。”但是明眼人一看便知，所谓的扇贝再次宣布跑路的某上市公司，其实是暗指獐子岛。

根据獐子岛公开披露的公告，“扇贝是饿死的，不是跑路了”，而《扇贝的秘密》却试说：“扇贝真的会跑路，不，它们是在回家。”

獐子岛主要从事虾夷扇贝、海参、鲍鱼等海珍品的育苗、养殖、加工和销售。而虾夷扇贝的产地就在日本。

作者引用日本渔民的话说：“扇贝是对振动极其敏感的生物，所以我们日本一直在研究用扇贝预报地震。而正是基于此，大连的扇贝能够感受到从北海道传来的振动波，对于它们来说，那是故乡的呼唤。”

▲图片来源：每经记者 苏杰德 摄

《扇贝的秘密》一文称，日本的专家在给大连方面提供养殖建议时，别有用心地提出了下撒式的方案，所以大连的扇贝都是放养在海底。这给它们跑路提供了便利，每年冬天，大连的扇贝在感受到同胞的呼唤后，就会循着振动波开始一场伟大的回归。2016年，共计有1.3万吨大连扇贝从獐子岛游回北海道。“这是史上最伟大的迁徙，堪比当年智人从非洲走向欧亚大陆。”

此前，果壳网上有文章介绍称，扇贝通过快速开壳，从前方吸水，然后用缘膜遮住前方开口，再奋力闭上壳，把水从后方喷出去，就可以游泳了。

不过，扇贝游泳的高度不过一米，速度不超过每秒半米，一次最多游五六米就会精疲力尽地掉回海底，接下来多半要休息好几个小时才能完全恢复。

就算是烂成这样的游泳本领，但如果搭上了洋流或者潮汐，理论上扇贝也能跑很远。因此，有人猜测某些野生扇贝能随季节进行迁徙，只不过还缺乏实打实的证据。

不过，挪威海产局在其官方微博上曾表示，扇贝会大规模迁徙，根据潜水者的说法，某个水域可能前一天一只扇贝也没有，而第二天则布满了成熟的扇贝。

对于文章中的观点，2月17日晚，一位长期关注獐子岛的金融界人士对证券时报·e公司记者表示：

仔细阅读这篇文章不难发现，作者其实是在嘲讽獐子岛。如果读者连这样的文字都当真，只能说大家对一些基本的自然常识都没有，就真是没资格评价獐子岛的是与非了。

这位人士表示，对于文章当中的说法不想多说什么，这篇文章很有可能对上市公司造成新的伤害。

“这篇文章的说法已经突破了我们所掌握的知识底线，据我们所知，扇贝不具备文章中所说的迁徙能力。”上述獐子岛的相关人士表示，科学的角度是，黄海暖流北上，经韩国分支，向中国为黄海暖流，向日本为对马暖流（从海洋动力来分析，这也是日本核辐射对中国未造成影响的主要证据）。文章中的说法也不符合虾夷扇贝的生物习性和能力，除非北黄海虾夷扇贝像鲑鱼（大马哈鱼）一样会逆流而上并顺对马暖流进入日本。

遭证监会立案调查，

獐子岛的春节不好过

獐子岛早在2014年就曾因北黄海出现异常冷水团，使得其即将进入收获期的百万亩虾夷扇贝绝收。而獐子岛1月30日晚披露了目前发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常的消息之后，人们当时的第一反应即是“獐子岛的扇贝又游走了”。虽然獐子岛之前已经对造成底播虾夷扇贝损失的原因进行了公告，但是这篇网文的内容再次将獐子岛推上了风口浪尖。

2月5日，獐子岛公布了扇贝事件的调查结果，

由于降水减少导致扇贝的饵料生物数量下降，养殖规模的大幅扩张更加剧了饵料短缺，再加上海水温度的异常，造成高温期后的扇贝越来越瘦，品质越来越差，长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复，最后诱发死亡。

扇贝不是跑了，而是被饿死的。这是獐子岛给出的调查结果。但《扇贝的秘密》一文再次指出扇贝跑了，因此引发了广泛的关注。

对獐子岛来说，今年春节并不好过，不仅在大年初一被一篇网文质疑，在春节前夕，獐子岛还因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。同时，大连证监局对上市公司及3名涉事高管采取了行政监管措施。

大连证监局认为，獐子岛在底播虾夷扇贝采捕、销售存在异常情况，对公司2017年三季报作出的2017年度盈利预测数据将产生重大影响，可能导致实际经营业绩与预测业绩存在重大偏差的情况下，公司未及时对业绩预告进行修正或进行必要的风险提示。

2月14日，新华社刊文称，獐子岛曝出“扇贝逃跑”2.0版后，短短7个交易日股价重挫逾四成，投资者损失惨重。业界提醒，“靠天吃饭”使得农业类上市公司存在存货审计难等特点，对于行业潜在不确定风险，公司应当说清楚、讲明白，减少“天灾”、避免“人祸”。

责任编辑：霍宇昂