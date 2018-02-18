大年初三全国旅游接待0.73亿人次 旅游收入944亿

原标题：大年初三全国旅游接待0.73亿人次

新华社北京2月18日电（记者 齐中熙）综合通讯运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门提供和上报的数据，经国家旅游局数据中心综合测算，18日全国旅游接待总人数0.73亿人次，同比增长15.3%，实现旅游收入944亿元，同比增长16.6%。游客出行持续增长，短途为主的探亲、旅游交通客流继续回升。

春节假期前四天，全国旅游接待总人数累计2.87亿人次，同比增长11.1%，实现旅游收入累计3527亿元，同比增长11.6%。四川、广东、湖南、江苏、河南、安徽、山东、湖北、广西、陕西等省份接待游客量依次排名前十，约占全国游客接待量的63.83%。

以玩雪、赏雪为主题的旅游线路热销，各冰雪旅游目的地迎来大量游客。吉林省冰雪旅游火热，冰雪活动丰富多彩。辽宁沈阳世博园、沈阳野生动物园、棋盘山冰雪大世界、东北亚滑雪场等迎来大量游客。新疆维吾尔自治区冰雪主题活动强势吸客，乌鲁木齐、阿勒泰等地滑雪场迎来客流高潮，红山公园新春冰雪庙会、植物园冰雪大世界等吸引了大批亲子游客。

乡村地区年味浓厚，吸引众多游客前往体验。山东省各乡村旅游点纷纷推出带有当地特色的旅游项目，吸引大批游客参与。在临沂市常山古村，数十米大红灯笼长廊装点出中国年的喜庆。在沂州古县城，县衙剧、抛绣球、舞龙狮等一一登场，红色文化与乡村民俗交融散发别样风情。

各地积极提供更全面、更高效、更便捷、更贴心的假日旅游公共服务，努力提升游客体验。陕西华山景区按照不超过主要游客集散地5分钟步行路程的距离、不影响周边景观质量的原则，新建了13座免水冲生物智能厕所，有效解决了主景区厕所数量少、游客如厕难的问题。咸阳供电公司全力护航春节期间景区电网安全平稳，对所辖35千伏至110千伏119条1709公里架空输电线路、54公里电缆线路，春节期间采用一日一巡方式，及时发现消除影响供电安全隐患，确保输电线路安全可靠供电。

责任编辑：霍宇昂