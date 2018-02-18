香港近9万人次观看新年赛马 总投注额17.38亿港币

原标题：香港近9万人次观农历新年赛马 总投注额历来第二高

中新社香港2月18日电（记者 李焯龙）18日是农历狗年正月初三，香港沙田赛马场按传统举行农历新年赛马，场内人头攒动，紧张的加油吶喊声不绝于耳，炒热了香港新春的氛围。全日录得总投注额17.38亿元（港币，下同），是历来第二高的农历新年赛马日。

在香港，农历正月初三被称为“赤口”，传统习俗认为这天不适合拜年，避免与亲人发生口角争执，许多港人便将注意力放在赛马上。久而久之，到沙田赛马场欣赏赛马，成为港人新春娱乐、祈求好运，甚而发财的大型传统活动。

好彩头，几乎人人都想要。在农历新年的赛马场入口，架设了多个风车阵，希望有好运气的“马迷”纷纷趋前，转动风车；草地赛道旁的巨型桃花阵，亦是进场人士的自拍、打卡胜地。

当天，场内摩肩接踵，看台座无虚席，跑道旁站满观众。站在看台上远望，人山人海，甚是壮观。

“年年欢乐，欢乐年年……”当天11场赛事开始前，香港赛马会在马匹亮相圈举行综合汇演暨开幕典礼，邀得香港著名艺人汪明荃、郑少秋同台表演，献唱《欢乐年年》、《迎春花》、《红卜卜利是》等贺年歌曲。

当听到这些经典贺年歌曲，许多“马迷”放下手上的“作业”，时而配合节拍摆动，时而用力挥动双手，场内洋溢着热闹的节庆气氛。

当天，香港赛马会为其中一项彩池加入巨额奖金，使该项彩池彩金高达1800万元。许多人怀着发大财的梦想，聚精会神“温习”手上的赛马报纸。

年过七旬的林伯伯在人潮中淡定地买马彩，紧张地为支持的马儿吶喊助威。他当天投注约500至600元，“每年农历新年都来马场碰碰运气，中小奖就明天到茶楼喝茶，中大奖就买楼房。”

在逾8万人次进场人士中，内地游客赵先生与女儿第二年在马场感受香港新春的气氛。他们与其他观众看着马儿在跑道上奔驰，表现兴奋。赵先生说，虽然不懂买马彩，但很享受这种热闹过新年气氛。

当天的主题赛事、途程1400米的“贺年杯”，骑师史卓丰策骑罗富全马房的8岁老马“谁可拼”在最后直路首先突围，终点前力拒对手挑战，惊险胜出，为马主、练马师等带来142.5万元奖金。

下午近6时，当天的赛事进入尾声。一个多星期前，沙田赛马场赛事结束后，一辆双层巴士从马场出发，行驶期间失控侧翻，造成19人死亡、60多人受伤。认识其中事故伤者的王女士与丈夫准备离场时感慨说：“新一年新开始，不愉快事情已经过去，希望伤者早日康复，大家珍惜生命，开心生活。”

赛后，九龙巴士（一九三三）有限公司继续为离场人士提供巴士服务，惟服务略微调整，包括涉事的872号路线改由单层巴士接载乘客、新增872X号路线避免途经涉事路段等。现场所见，不少市民继续选择乘坐巴士离开马场。

香港赛马会公布，连同当天也向公众开放的香港岛跑马地赛马场，合共约8.9万人次进场，较去年减近7000人次；当天的总投注额为17.38亿元，虽较去年同期微跌约1%，但仍是历来第二高。（完）

责任编辑：霍宇昂