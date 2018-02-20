原标题：平昌“有毒”？中国军团“首金”缘何迟迟不来——

2月18日晚间，在位于平昌的凤凰雪上公园，中国选手贾宗洋以128.05分的成绩，完成了自由式滑雪男子空中技巧决赛比赛，最终以0.46分之差与冠军“擦肩而过”。中国代表团与期盼已久平昌冬奥会“首金”再次失之交臂。

▲2月18日，中国选手贾宗洋在成绩公布后。当日，在凤凰雪上公园举行的2018年平昌冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛中，中国选手贾宗洋以128.05分的成绩获得亚军。新华社记者费茂华摄

在本届冬奥会上，中国队的夺金之路颇为坎坷。相比贾宗洋，老将齐广璞更加令人惋惜。在四年前，他就与“大满贯”只差一块冬奥金牌，此次是中国男队夺冠热门之一。然而，由于决赛第二轮的失误，齐广璞过早告别了自己的冬奥之旅。

与齐广璞的情况类似，赛前被部分媒体寄予厚望的徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧比赛中也因失误而错过金牌。

此外，作为中国军团冬奥夺牌大户，短道速滑在本届冬奥会上出师不利。肩负“冲金”希望的中国选手范可新、武大靖、韩天宇和任子威等人先后被判罚犯规。开幕式上的中国代表团旗手周洋在1500米项目中仅取得第八名成绩。

▲2月17日，平昌冬奥会短道速滑女子1500米半决赛正在进行。

赛程过半，中国军团迟迟未见到一块金牌。一些国内网友对此产生焦虑情绪，并批评这其中有东道主韩国“操作”的因素。

诚然，在2002年日韩世界杯等以往重大赛事中，韩国确实有过“主场哨”的“前科”。

武大靖等选手被网友认为是韩方“主场优势的牺牲品”，在国内社交网站上，更可以看到不少情绪激烈的言论。

然而，中国队的“滑铁卢”，果真仅仅是东道主裁判因素造成的吗？

以花样滑冰为例，由于存在评分因素，花滑也存在一些不确定因素，但在隋文静、韩聪二人获得亚军的那场比赛中，获得冠军的德国名将、五届世锦赛冠军萨维申科和马塞洛特表现确实堪称完美。

▲2月19日，中国选手高亭宇赛后庆祝。当日，在江陵速滑馆举行的2018年平昌冬奥会速度滑冰男子500米比赛中，中国选手高亭宇以34秒65的成绩获得季军。 新华社记者王昊飞摄

贾宗洋、齐广璞和徐梦桃等人先后与金牌擦肩，虽然令人惋惜，但让我们看到中国在雪上技巧类等曾经弱势项目上的重大进展。中国队历来将夺冠重点放在冰上项目，如今已可在雪上技巧类项目上有所成就。即使今天没有看到这些项目的“首金”，但其今后希望却并非渺茫。

从17岁的李靳宇为陷落阴霾中的短道速滑队取得一枚宝贵的银牌，到20岁小将高亭宇“爆冷”获速度滑冰男子500米季军；从常馨月完成中国女子跳台滑雪的冬奥会首秀，到刘佳宇为中国在单板滑雪U型场地项目创造奖牌“零突破”。虽然中国队迟迟未盼来首金，但却收获了这些宝贵的年轻小将。四年后的北京冬奥征程不远，未来可期。

对于中国冰雪运动而言，对于“首金”问题，其实心态可以更为放松。在更大范围内开展冰雪运动，在更广阔领域内培养一批批拔尖人才团队，在大型赛事上不至于“折一人即折一项”，这才是放眼长远、厚植实力的应有做法。如果真的实现“三亿人参与冰雪运动”的宏大目标，那么无论是“首金”还是“多金”，都是水到渠成之事。

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责任编辑：张玉