公安部:春节长假返程高峰要严防五类交通安全风险

原标题：公安部提示：春节长假返程高峰要严防五类交通安全风险

新华社北京2月20日电 公安部20日发布，春节假期进入尾声，全国各地开始迎来节日返程出行高峰，要严防五类交通安全风险。

2月20日上午10时许，江西赣州市宁都县发生一起严重超员的农村班线客车单方翻坠事故，造成10人死亡。公安部立刻派出工作组赶赴现场，指导事故调查处理工作。

对此公安部根据春运道路出行特点并结合事故教训发出预警，提示广大交通出行人员注意防范五大交通安全风险，确保出行安全顺畅。

这五大交通安全风险包括全国主要高速公路和国省道交通流量整体上升；城市周边景区游客集中，交通流量大；雨雪天气正好与春节返程高峰叠加，给道路安全畅通带来不利影响；农村地区交通安全风险加大；客运车辆安全风险增加，返程客流增加，客车超员、非法载客、疲劳驾驶等交通安全风险增加。

根据预测，今年节后集中出行高峰将持续至2月24日左右，公安部提示广大驾驶人，返程高峰风险大，谨慎驾驶才安全。 一是高速公路行车如遇道路流量大，发生交通拥堵时，请耐心等待，依次排队通行，切莫占用应急车道，以免影响救援车辆通过。如车辆发生故障或意外需停车时，要立即开启危险报警闪光灯，将车辆移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向150米以外放置三角警示牌，车上人员迅速转移到安全地点，防止二次事故发生。当车辆行经农村山区道路，要严格控制车速，在视距不良路段要及时鸣笛示警，做好停车准备。在急弯陡坡、临水临崖路段，要减速慢行，注意观察，不要强行超车、强行会车。

公安部建议，乘坐长途客车出行，要到客运站选择正规运营车辆，不要站外上车，坚决抵制超员客车。如果遇冰雪雨雾天气，请尽量减少驾车出行，途中遇冰雪雨雾天气，要做到“降速”“控距”“亮尾”，即降低车速行驶、保持安全车距，要正确使用灯光，大中型客车及货运车辆要确保车后反光标识清晰可见。切勿酒驾、醉驾。

责任编辑：张玉