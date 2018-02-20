刘国梁要复出?试水直播解说或成重回乒球界第一步

原标题：刘国梁要复出了？试水直播解说或是他重回乒球界的第一步

刘国梁。视觉中国 资料

2018年兵乓球世界杯团体赛将于2月22日至25日在伦敦举行，这一次场边不再有那个人们熟悉的身影——刘国梁。

过去一年，这位乒坛传奇人物的人生轨迹发生了剧变。2017年4月卸任中国兵乓球男队主教练，同年6月卸任中国乒乓球队总教练；到11月下海经商、联手王楠夫妇投资体育小镇，刘国梁依然出现在人们视野中，但与国乒球队似乎渐行渐远……

不过，刘国梁显然很难割舍内心的那份情怀，正月初五，他正式通过个人微博宣布了自己“复出”的决定，只是这一次他的角色从台前转到了幕后。

“试水”直播解说：初衷是推广乒乓球

在社交平台上的最新状态里，刘国梁表示自己将在24日和25日两天通过新媒体平台《中国体育》直播APP（zhibo.tv）解说2018年乒乓球团体世界杯，“我挺怕自己落伍的，所以愿意去尝试不同的平台。”

接受媒体采访时，刘国梁延续着自嘲的风格，但之所以“试水”解说领域，他强调初衷还是希望能够推广乒乓球运动，“乒乓球经历过成绩好但项目不火的几个年头，我们父辈那个年代，乒乓球火呀，现在接触到的很多年轻人都是为父母要签名的，而我希望乒乓球能够成为年轻人最热爱的运动之一。”

基于这样的考虑，刘国梁此番“献声”选择的也是新媒体平台。在他看来，这是与年轻人更接近的传播渠道，“互联网、网络直播是一个趋势，借助网络平台可以辐射到更多的年轻人，我觉得这是更好地推广乒乓球运动的一个途径，而且与网友在直播期间实时互动也是我喜欢的方式。”

事实上，刘国梁第一次见识到新媒体的威力还得追溯到里约奥运会期间，通过互联网，他麾下弟子的迷弟迷妹们表现出的狂热让他自己都始料不及，他也一不小心就变身为“不懂球的胖子”。

喜欢接受新事物的刘国梁笑纳了这个昵称，并且开始尝试接触新媒体，当时他的微博就迅速圈粉142万人，除了“不懂球的胖子”之外，还有很多网友亲昵地叫他“刘月半”。

当然，刘国梁绝不是“以胖取胜”。还在乒球队工作时，他就是网友们最喜欢的教练之一，他妙语连珠背后的睿智幽默让自己每逢大赛就成为流量担当，在网络上就有很多球迷评价，“听刘国梁的解说，简直是一种享受，从技术评论到心理分析，简直甩开其他解说几条街啊。甚至能预判到之后场上的球员会干什么……”

或许是意识到优秀解说对于体育比赛推广的影响和助力，去年3月份，刘国梁在“地表最强12人”赛上就亲自组建了“地表最强乒乓解说团”，包括张怡宁、王楠、陈静等退役明星都参与到解说中，效果显著。

在新媒体上传递最真实的感受

刘国梁参加《奔跑吧，新时代——2018体育嘉年华》。

如果说过去都是玩票，那么这次刘国梁算是动真格的了。谈及此番解说乒乓球世界杯，他早早吊足了所有人的胃口。

要做怎样的准备工作？“我完全不需要准备。”解说是否要保持中立？“当然要有倾向性。”

在刘国梁看来，解说好一场比赛需要把自己最真实的感受传递给观众，“这是直播，最直观的感觉是最好的，你心中肯定有支持的一方或者假想敌，你完全投入，把自己最真实的感受带给观众，这样看球才有意思，才能真正感受到竞技体育的魅力。”听上去，刘国梁已经有些迫不及待了。

刘国梁参加《奔跑吧，新时代——2018体育嘉年华》。

值得一提的是，几天前刘国梁刚刚在首届体育春晚之称的《奔跑吧，新时代——2018体育嘉年华》上与曾经的弟子们谋面，在乒乓国手与民间高手的对战中，刘国梁就先过了一把“解说瘾”，“丁宁球技是最差的。”、“马龙现在最大的目标和愿望是在孩子懂事前还能保持巅峰状态，我觉得肯定可能。”……

如果按照这个节奏，刘国梁想不吸粉都难，在接下来的乒乓球世界杯团体赛上，观众们有理由期待一场重量级的大赛和一个最能侃的解说。

据悉，除了世界杯团体赛外，在接下来的一年中，刘国梁还将在《中国体育》直播APP在线解说其他乒乓球赛事，与球迷和粉丝一起看球、聊球，即便刘国梁不再率队争金夺银，他依然会通过新的方式与中国乒乓球队和球迷朋友们在一起。

责任编辑：张玉