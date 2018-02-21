她见证中国冰壶的诞生 曾助力女子冰壶登顶世锦赛

原标题：见证了巅峰和低谷，33岁王冰玉依然还爱着冰壶

2018年2月21日，韩国，2018平昌冬奥会冰壶女子循环赛，瑞典Vs中国。 本文图片均来由 视觉中国 图

输给瑞典，无缘四强，老将王冰玉的眼眶还是红了。

九年前，就是在这个场馆，她最后时刻送出“惊艳一投”，让中国女子冰壶在世锦赛成功登顶。九年后，王冰玉再次归来，带领队伍杀入平昌冬奥的舞台。

4胜5负，未能杀入四强的成绩并不算完美，可王冰玉说，她已经没有遗憾了。

“九年前，在我们该拿到冠军的时候，我们没有错过，现在九年后，我们该站在奥运会赛场的时候，我也很高兴我们没有错过。”

2017亚冬会女子冰壶决赛：中国12-5韩国，夺得亚冬会首枚女子冰壶金牌。

她见证了中国冰壶的诞生

王冰玉出生于冰上运动世家，上初三时一个偶然的机会她接触到冰壶，从此便开始了与冰壶长达十余年的缘分。

而她，也见证了中国冰壶从无到有的过程。

直到1995年，中国才从邻国日本引进冰壶。在王冰玉最早训练的时候，由于没有固定的训练场地，连大本营、前掷线、丁字线都得自己画。

她清楚记得，在2003年国家队组建后，她和队友一道前往加拿大训练。在与当地一支业余老年队比赛时，却被对手打得落花流水。

“那情景真是惨不忍睹，我们几个年轻人竟然被白发苍苍的老人打得毫无还手之力。”

这样的画面时时浮现在脑海里，支撑着王冰玉和队友们在加拿大每天刻苦训练十几个小时。

功夫不负有心人，突破很快来到——2004年，他们在泛太平洋区锦标赛获得第二，取得次年世锦赛资格，2005年世锦赛首次亮相排名第七，2006年世锦赛第五，2008年世锦赛亚军。

2009年世锦赛，在韩国江陵，成立六年的国家队终于登顶冠军宝座。

已经成为队长的王冰玉，和姑娘们冲着镜头高喊：“China！No.1！我们终于完成了！”

但很快，在江陵“一夜成名”的幸福，变成了一年后温哥华冬奥会时那扛不动的压力。

备战时房间里就没有电话，没有网络。半决赛中憾负瑞典后，中国队夺金的希望已被终结，看着休息室墙上的国旗，王冰玉控制不住眼泪，“我对不起她，我应该把她升到最高的位置上。”

她纠结了一整晚，甚至想着不再承担“四垒”这一重要的使命。

可第二天，面对瑞士，她还是为队伍争得了一枚宝贵的铜牌。她清楚地记得，那时队友岳清爽对她说的一句话，“不用换人，我们信任你。”

2014年2月13日，索契，2014索契冬奥会女子冰壶循环赛第5轮：中国Vs英国。

九场比赛，她尽了最大努力

“尽力拿到平昌奥运会的门票，这是我复出的决心，这是我的决定。”2016年1月，王冰玉放下不满1岁的孩子，以替补身份回到哈尔滨。

可是远离赛场的陌生感，年龄增大后的体力不足，无时不刻不在提醒着这名原本已经淡出赛场的老将：她的巅峰状态已经过去了。

去年三月，在家门口的冰壶世锦赛上，王冰玉看起来有些力不从心，各种质疑也随之而来。神勇不再的王冰玉，和跌落到第十一位的冰壶女队，一起咀嚼着低谷的滋味。

可仅仅半年多之后的落选赛中，冰壶女队却又一次上演了“奇迹”，神奇地把平昌冬奥会门票拿到了手中。

当完成对意大利的复仇，成功晋级平昌时，王冰玉挥舞着拳头，依然还有当年为国夺金时的神采，“我们会带着男队的梦想，一起在平昌奋斗。”

但有时候，即便当年猛将，也不得不在岁月的威力下屈服。

复出后的王冰玉，在稳定性上的确已经很难和退役之前相比。

在平昌，她也出现了一些不该有的失误——对瑞士的第一局，她直接打空溜壶，对俄罗斯的最后一壶再次因力量过大溜壶，对加拿大的第四局又是不旋进被偷分。

不过，这位中国冰壶女队的队长还是在任何时候都竭尽全力。

对日本时，他那个关键的打甩三分，对加拿大的高难度旋进，都证明着自己的宝刀不老。

有网友对这位老将表示质疑，甚至有人直言“她该退役了”。而她的回复，却霸气十足。

“作为搞竞技体育的人来说，我知道自己为什么站在这里，我知道自己为什么会很努力去打每一场比赛，我不是为了评论而来打球，我是觉得自己还愿意有这样一个理想。”

2012年1月8日，长春，2012全国冬运会冰壶比赛哈尔滨女队夺冠，王冰玉接受采访。

青黄不接，她期待看见新一代

在王冰玉2009年代表女队夺得世锦赛冠军时，国内很多人甚至都不知道冰壶为何物。

那时候，全国只有三个正式场地，一百多名运动员。夺冠前那些漫长的日子里，姑娘们担心最多的，是以后的路该怎么走，“二十多岁的人了，以后怎么办啊？”

正如王冰玉所说的，她们是第一批吃螃蟹的人，没有任何前车之鉴。

以她为代表的国家冰壶女队队员们，用冠军换来了关注度，让这种迷茫终于有了归处。但往日荣光之后，今天的中国冰壶依然还是风雨飘摇。

王冰玉坦言，现在队伍离国际先进水平还有很大的距离，“队伍调整了之后，整个从能力上，包括队员在高水平比赛中获得胜利的经验还是比较少的。”

“我们现在只能说是拼命地去追赶，尽量去维持在某个水平线上。”

而更让王冰玉担心的，是后继人才乏力的困扰。

以平昌冬奥会为例，她是参加过三届冬奥会的老将，周妍也是和她同一批的队员，刘金莉也参加过2010年的温哥华冬奥会。像麻敬宜这样通过训练营发掘的新人，少之又少。

值得庆幸的是，国内已经尝试组建多支队伍，并且通过选拔赛的方式来确定世界大赛的参赛资格。据王冰玉透露，今年组了四五支队伍，一直在打国内的选拔赛，下个月的世锦赛也是选拔出来的队伍参加。

中国冰壶女队，将再一次向着世界之巅而努力。而王冰玉，也将继续关注深爱的冰壶。

平昌冬奥会的征程结束后，央视记者问王冰玉，“2022年，还会站在赛场上继续带着队伍一起打比赛吗？”

她说，“如果队伍需要我，会的。”但她更希望看到更多的年轻一代选手出现，“让中国的冰壶进入更好的良性循环。”

责任编辑：张玉