台当局动用警力驻守蔡英文父亲墓园：怕被报复

原标题：台媒：怕被“报复”，台当局动用警力驻守蔡英文父亲墓园

台媒称，由于今年2月28日发生桃园慈湖蒋介石灵柩遭“独派”人士泼漆事件，因此为避免报复事件发生，台湾新店警分局侦查队从3月1日起每日编排勤务，从上午9点到晚上7点，每班2到4人，在蔡英文父亲蔡洁生墓园站岗看守，另外派出所也派警力在路口，以测试酒驾为名拦查可疑车辆。

据台湾联合新闻网3月7日报道，据了解，除了侦查队外，青潭派出所每天也要派三名警力支援路口拦查勤务，由于勤务繁重人力吃紧，新店警分局其他市区所都要轮流派人支援，粗略估计七天下来，光是看守墓地就将近50人次以上，不过6日分局突然通知，今天起三天勤务暂停，10日起再继续。

报道称，民众因此颇有怨言。一名退休警员6日经过被警员拦查，他在脸书贴文表示，警员笑嘻嘻带点尴尬地说不好意思查酒驾，他往车内看一眼后就说没事。

对此新店警分局表示，日前接获墓园来信，因为清明假期即将来临，有些民众会提前来扫墓，希望警方加派人力在附近疏导交通。墓园方也表示，先前有扫墓民众反映东西遭窃。应墓园要求，加上担忧滋扰，新店警方于本月1日开始至4月30日，在北宜路二段等处安排人力巡逻。

▲台湾中时电子报报道截图

据透露，蔡洁生墓园所属的青潭宝塔花园公司是以清明扫墓法会活动发文给新店警分局希望派人交通疏导及人车管制，要求的范围包括墓园周边、北宜路二段、竹林路、四十份产业道路、翠峰路及双峰路沿线，几乎整个青潭地区都涵盖在内。

台网友不满：社会撕裂，蔡只忙于派人守墓园

台当局动用警力驻守蔡英文父亲墓园一事引发了台网友的不满和质疑。台网友表示，“三月份扫墓，我还真的没听过。”“要用民众纳税钱来帮她们家请保安？据大溪镇长说，两蒋一年帮大溪镇赚进5亿（新台币）观光财！这个墓园呢？”“不是警力吃紧？现在跑去当‘守墓员’？那谁来补‘维护民众治安的缺’？”

另有台网友对蔡英文不满道，“纵容小‘台独’违法乱纪，早就要出来发声，装聋作哑，等到反扑，怕了吗？”“因果报应，如果蔡能做对的事情，现在还需要怕别人以彼之道还之彼身。”“防得了一时，防不了一世。”

▲台湾网友社交媒体截图

还有台网友质疑称，“蔡洁生墓园占地1712平方米，而按规定土葬面积不得超过8平方米。2010年此事遭媒体披露，蔡家同意开放墓园外围步道与设施，台‘民政局’认定墓园主体616平方米，开罚456万元（新台币）。而3月1日证实铁门仍上锁，周边设施未开放。”

“社会撕裂，蔡只忙于派人守护墓园，其他还能干啥？要知道，冤冤相报永无止境，自己不修正，等别人放善意，那还真有的等。”

责任编辑：张建利