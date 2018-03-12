原标题：杨传松少将卸任军委联合参谋部参谋长助理职务

3月12日出版的《解放军报》在7版刊发报道《人民军队的生命力在于战斗力》，记录来自解放军和武警部队的代表委员热议能打仗打胜仗的相关消息。

报道提到，“表率就是担当，行动就是引领。”军委联合参谋部原参谋长助理杨传松委员说，统帅身体力行，产生了强大示范效应。全军官兵向习主席看齐，向中央军委看齐，在大江南北座座军营持续兴起练兵备战、谋战思训的热潮。纵览全军演兵场，从空中第一跳、第一飞到陆地第一枪、第一炮，再到出海第一潜、第一艇，处处可见领导干部打头阵、做示范的身影。

上述官方报道显示，全国政协委员杨传松少将已经卸任军委联合参谋部参谋长助理职务。

公开简历显示，杨传松长期在原总参谋部服役，曾任原总参军训部政委等职务，少将军衔。

2017年7月4日出版的《解放军报》在第10版刊发的《强化使命担当 推动军队政法工作创新发展——全军军以上单位党委政法委书记培训班发言摘登》一文披露，杨传松当时已担任军委联合参谋部参谋长助理职务。

责任编辑：张义凌