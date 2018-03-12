代表：中国地震预警技术世界前列 应开通电视预警

原标题：刘守民代表：中国地震预警技术世界前列，应开通全国电视预警

今年全国两会期间，全国人大代表、中华全国律协副会长刘守民向十三届全国人大一次会议提交了关于适时开通全国电视地震预警的建议。

建议提到，中国已经具备地震预警技术，但其真正发挥作用还需要依托有效的发布形式。目前，中国地震预警领域尚存在地震预警信息应用“最后一公里”严重不足的问题，经相关研究机构初步估计，中国仅有不足2%的地震区人口能够收到预警信息。

地震预警信息接收能力不足严重影响了地震预警效能。为了让每家每户都能够在地震灾难前收到预警，让中国防震减灾能力上一个大台阶，刘守民建议适时将地震预警信息接入全国电视网络，同时加强民众防震减灾科普知识，以便在收到地震预警时有条不紊的避险。

建议分析道，在中国目前经济与技术条件下，地震烈度速报和预警是应急救援和减轻地震灾害的主要技术手段。地震预警技术已经走在世界前列，具备基本的应用条件。

汶川、北川、茂县的电视地震预警已安全运行长达6年，并且取得了实际的减灾成果。参照汶川、北川、茂县电视地震预警工作流程，全国电视地震预警的应用仅需在获得各级政府、地震部门或应急部门的授权后，通过改造电视网络并免费接入地震预警信息的方式，民众无需另行付费即可开通电视地震预警，及时获得地震预警信息，提前防范地震灾害。

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责任编辑：张玉