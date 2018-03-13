代表:退役军人事务部将帮退役军人更好地二次就业

原标题：代表解读：退役军人事务部将帮退役军人更好地“二次就业”

3月13日上午，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

其中，该方案将民政部的退役军人安置职责，人社部的军官转业安置职责，以及中央军委政治工作部、后勤保障部有关职责整合，组建退役军人事务部，作为国务院组成部门。

针对这一调整，全国人大代表、金后盾专用装备制造集团董事长李彦平接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时表示，退役军人是国家的宝贵财富，他们脱下军装走上社会后能不能发挥积极作用，幸福指数是不是提高，不但是他们这个群体本身的事情，也是关系到现役军人是否能安心国防和军队建设的一件大事。

“过去国企和事业单位是安置退役士兵的主渠道，但是，近年来机构改革，企业改制，增效减员，原有的安置办法从客观上制约了退役士兵的有效安置，自主择业退役军官虽然在生活待遇等方面有较强的保障措施，但有相当一部分退役军官在就业创业路上也很迷茫，没有发挥出应有的作用，也是对国家多年培养所投入资源的一种浪费。”李彦平说，成立退役军人事务部这样一个专门的机构，加强退役军人服务保障体系建设，对避免出现国家制定政策但地方保障不均衡的现象，都是非常有必要的。

数日前，全国人大代表、河北省军区政委韩晓东在接受《解放军报》采访时也提到，做好退役军人管理保障工作，不仅有利于维护退役军人合法权益，激励他们在地方建功立业，而且有助于凝聚军心士气、提升部队战斗力。

事实上，关于组建退役军人管理保障机构的改革设想由来已久。

2015年11月27上午，国防部举行深化国防和军队改革专题新闻发布会，时任国防部新闻事务局局长、国防部新闻发言人杨宇军在发布会上提到，多年来，党和国家对退役军人安置和管理高度重视，出台一系列政策措施，做了大量卓有成效的工作。随着形势发展和退役人员逐年增多，这方面工作量越来越大，面临许多新情况。这轮改革将在国家层面加强对退役军人管理保障工作的组织领导，健全服务保障体系和相关政策制度。

中共十九大报告明确了关于国防和军队建设的规划：“组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。”

3月13日，提请审议的国务院机构改革方案公布了组建退役军人事务部的消息。

在李彦平代表看来，退役军人的今天就是现役军人的明天。“根据民政部门的统计，全国目前有5700万名退役军人，用好用活这些退役军人，不仅可以盘活庞大的人力资源，而且对增强军队的吸引力和感召力具有不可忽视的作用。”

李彦平建议提请审议组建的退役军人事务部在加强退役军人离队后的心理转换教育、创业就业辅导培训等方面发挥更大的作用。

李彦平对澎湃新闻说，退役军人离开部队后，从一个组织纪律性极强的群体中离开，一下子进入一个非常自由的社会中，从一个管理者变成“自由人”，角色转换比较大，短时期心理落差也比较大。这个时候，对于心理和角色转换的适应性培训和教育要跟得上。退役军人事务部可有针对性的建立或依托社会专业的心理训练机构，也可利用退役年限比较长的有一定成功经验和教学经验的退役军人以“传帮带”的方式，使退役军人能够快速的适应社会、适应角色转换。

此外，作为一家“民参军”企业的负责人，李彦平对退役军人的创业就业问题也非常关注。

李彦平说，绝大多数的退役军人想要尽快融入到经济建设的环境中，他们需要更专业的创业就业培训，而这种培训和帮扶不应是短时间的。

“我认为军民融合型企业应该发挥积极作用。”李彦平向澎湃新闻透露，金后盾专用装备制造集团的中高层管理岗位上就有一些退役军官，生产班组长中也有退役士官，一线工人里也不乏退役士兵，“这些同志形成了公司的骨干力量，对公司参与军民融合发挥了巨大的作用。”

李彦平进一步建议，政府可通过购买服务等方式对承担培训的机构和企业给予物质和市场进入的支持。

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责任编辑：张玉