温州发全国法院首个知识产权刑事案件审理白皮书

原标题：温州发布全国法院首个知识产权刑事案件审理白皮书

3月12日，浙江省温州市中级人民法院发布《2015-2017年温州市知识产权刑事案件审理报告》。

据介绍，这也是全国法院首个知识产权刑事案件审理白皮书。

《白皮书》显示，2015年1月1日至2017年12月31日，温州两级法院知识产权刑事一二审案件收案数共计311件，占全省法院25.8%。从时间分布，2015年121件，2016年117件，2017年73件，呈逐年下降趋势。其中，285件知识产权刑事一审案件中，商标类犯罪为246件，占到了86%。

“温州市知识产权刑事案件类型比较集中，以商标类犯罪为主，这与温州作为发达的制造业基地，部分地区、产业制假售假情况不无关系。”温州中院民三庭庭长陈锋向澎湃新闻（www.thepaper.cn）介绍，“去年7月，苍南县公安局破获一起特大非法制售假烟烟标案，现场经清点假冒‘云烟’牌烟标共22箱，假冒“云烟”牌商标标识1882余万只，涉案价值达5亿余元。”

在商标类犯罪中，又呈现出明显的区域性和行业性特征。例如与开关、插座等电器类商品相关的犯罪，主要发生于号称“中国电器之都”的乐清市及温州经济技术开发区。与车灯、滤芯器等汽车类产品相关的知识产权犯罪主要发生于被誉为 “中国汽摩配之都”的瑞安市。此外，非法制造、销售假冒注册商标标识犯罪案件主要集中于苍南地区。

“这些行业都是当地的支柱行业，部分当地品牌例如正泰、德力西、人民电器等已经成为享誉全国乃至世界的知名品牌。加大对知识产权犯罪的打击，一方面可以优化当地产业结构，推动企业转型升级，另一方面可以保障权利主体合法权益，有助于其进一步扩大品牌知名度和影响力。”陈锋告诉澎湃新闻，去年该院对一起假冒正泰商标的案件适用实刑，判处被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币19万元。

《白皮书》表明，涉网络知识产权犯罪呈水涨船高态势，尤其是涉网络销售假冒注册商标的商品罪在所查获的此类案由中占比达76%。犯罪主要发生在涉及淘宝、阿里巴巴等为代表的非商家自营的电商平台，涉案人员达54人。

而涉网络知识产权犯罪的被告人呈现年龄偏轻、学历偏高的特点。一般知识产权犯罪30周岁以下的被告人仅占16%，但涉网络平台犯罪的被告人则明显呈现低龄化的特征，35周岁以下的占比达79%（其中30周岁以下被告人占比54%）。从文化层次方面看，一般知识产权犯罪被告人的文化程度普通较低，大专及以上学历者仅占8%，高中学历占比15%，初中及以下学历占比高达77%。而与此形成鲜明对比的是，涉网络知识产权犯罪的被告人文化程度则普遍偏高，高中学历者及以上学历占比达39%。

《白皮书》分析，在当下互联网时代，许多大中专学生毕业后从事与电子商务相关工作，因初涉职场社会经验不足和知识产权法律意识淡薄，极容易误入歧途。对于此类年轻人从事知识产权犯罪的情况应引起相关部门重视。

责任编辑：张玉