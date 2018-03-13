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| 2018全国两会特别报道

多个国务院机构即将消失 民众在牌子前留影(图)

多个国务院机构即将消失 民众在牌子前留影(图)
2018年03月13日 17:27 澎湃新闻
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　　原标题：直击|国务院机构改革：民众留影，在这些即将消失的牌子

　　3月13日上午，十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议，听取国务院关于国务院机构改革方案。

　　根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

　　当日消息一出，民众纷纷来到即将消失的机构门牌前拍照留影。

　　银监会门牌前▼

　　保监会门牌前▼

　　农业部门牌前▼

　　国家工商总局门牌前▼

　　国土资源部门牌前▼

　　环保部门牌前▼

　　国家卫计委门牌前▼

　　质检总局门牌前▼

　　即将消失的门牌▼

（本文图片 东方IC 视觉中国 新华视点）

　　点击进入专题

责任编辑：张玉

门牌留影民众
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