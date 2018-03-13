多个国务院机构即将消失 民众在牌子前留影(图)

原标题：直击|国务院机构改革：民众留影，在这些即将消失的牌子前

3月13日上午，十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议，听取国务院关于国务院机构改革方案。

根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

当日消息一出，民众纷纷来到即将消失的机构门牌前拍照留影。

银监会门牌前▼

保监会门牌前▼

农业部门牌前▼

国家工商总局门牌前▼

国土资源部门牌前▼

环保部门牌前▼

国家卫计委门牌前▼

质检总局门牌前▼

即将消失的门牌▼

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责任编辑：张玉