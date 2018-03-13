马英九谈大陆“31条”新举措:台不必担心人才流失

资料图 马英九。 中新社记者 盛佳鹏 摄
中新社台北3月13日电 （记者 陈小愿 张晓曦）台湾当局前领导人马英九13日在台北表示，大陆“31条”新举措既可解决台湾博士失业问题，还可加强两岸交流，当局不必担心所谓的人才流失问题。
国务院台办等多个部门日前发布实施《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》，涉及逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇等共31条，引发台湾各界关注。马英九13日在东吴大学举办的一场讲座上，回答学生相关提问时作上述表示。
“我一向主张两岸的交流跟互动应该扩大和深化。”马英九表示，原先两岸两会签署的《海峡两岸服务贸易协议》是很重要的管道，可惜在台湾立法机构没有通过。大陆现在提出31条措施，台湾各“部会”应认真研究，使得两岸交流能更深入和扩大。
他认为，原先台湾的相关政策设计有些失误，使得高等教育人才太多，有的找不到合适的工作而去卖炸鸡排。如果他们可以到大陆就业，既可解决台湾博士失业问题，还可加强和大陆的交流。
“台湾应该开放，才能带来兴旺，闭锁（会）带来萎缩。”马英九说。（完）
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