中驻南非大使:到非洲抹黑中国选错地点 打错目标

中新社约翰内斯堡3月12日电 （记者 宋方灿）近日，美国国务卿蒂勒森出访非洲期间让非洲国家警惕中国日益增长的影响力，并抹黑中国在非洲投融资制造了债务危机、掠夺资源、没有创造当地就业等。3月12日，中国驻南非大使林松添举行记者吹风会，驳斥了不实言论，指出在非洲抹黑中国，显然选错了地点，找错了话题，打错了目标。

资料图片：中国驻南非大使林松添。 中新社记者 宋方灿 摄

林松添去年出任中国驻南非大使，这也是他第三次出使非洲。之前，他还担任过外交部非洲司司长。林松添表示，中国在非洲的影响力好不好，只有非洲人民说了算。非洲人民很清楚，非洲经济不独立，政治上永远受制于人。只有实现自主可持续发展，非洲才能摆脱外部干涉，才能对指手画脚的人大声说“不”。

林松添说，非洲国家实现自主可持续面临基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大瓶颈，急需国际社会大量投融资支持。谁帮助非洲破解这三大发展瓶颈，谁就是非洲实现发展真正的合作伙伴。中国已成为非洲主要投资者，不仅关心非洲可能产生的债务问题，而且关注中国资金安全，严格审核每一个投融资项目的经济社会效益可行性，确保项目效益和借贷方的偿债能力。有些国家口头上担心非洲债务危机，却不愿拿出足够的资金帮助非洲发展。我们期待他们能像中国一样，拿出应有的资金，真心诚意支持非洲实现自主可持续发展。

林松添表示，有些人诬蔑中国掠夺非洲资源、剥削非洲人民，完全是“睁眼说瞎话”，“不拿镜子照自己”。对非洲而言，中国是“新来者”。非洲石油、矿藏资源早已被发现和开发，绝大多数都被西方公司控制和垄断。西方从非洲低价抽取大量原油，再以高昂价格将成品油卖回非洲。形成鲜明对照的是，中国在乍得修建了唯一的炼油厂，将开采的原油全部在当地提炼，帮助乍得实现了国家能源安全。

林松添认为，美方抹黑中国利用非洲搞腐败，企图用腐败问题混淆是非，吓阻中非互利合作。他强调，中国在非洲建设了大量看得见、摸得着、实实在在惠及民生的项目。一些国家打着援助非洲的旗号，从本国纳税人手里拿到了远比中国多的钱，却没有建成让非洲人民看得见的项目，对非洲只承诺、不兑现。

林松添还以多家中国在南、在非投资项目的鲜活事例严正驳斥了所谓中国在非投资“无用论”。他说，充分发挥当地丰富的劳动力资源，创造就业，是中国对非投资的必然选择。中国政府鼓励企业到非洲投资，就是要充分发挥当地丰富的劳动力资源，实现中非产业发展对接，助力非洲实现自主可持续发展。

林松添最后表示，支持实现持久和平和自主可持续发展符合非洲、中国和世界各国人民的共同利益，也是国际社会共同的目标和责任。真诚希望大国要有大国的胸怀，采取切实行动兑现承诺，履行应尽责任。

南非国家广播电视台、非洲通讯社、《星报》等当地主流媒体，《人民日报》、中新社等中央驻南媒体和《非洲时报》等当地华文媒体共约30家媒体代表出席了当天的吹风会。（完）

责任编辑：张迪