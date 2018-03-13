河南南阳市长:建议征收南水北调中线工程水资源税

原标题：人大代表、南阳市长霍好胜：建议收南水北调中线工程水资源税

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从全国人大网获悉，近日，全国人大代表、南阳市市长霍好胜等15名代表在两会中提交了《关于征收南水北调中线工程水资源税用以支持水源地南阳发展的建议》（以下简称《建议》）。

《建议》称，上世纪五十年代以来，国家先后实施了丹江口水库初期工程、南水北调中线工程，南阳是中线工程起点和核心水源区，也是中线工程干线最长、移民迁出并安置人数最多的地级市，累计淹没国土面积506平方公里、占库区水域总面积的48.2%，移民群众36.7万。

湖北丹江口，南水北调中线丹江口水库开启多个闸门泄洪。 东方IC 资料图

为保护水源地水质，南阳生态建设投入巨大，经济发展面临诸多压力和挑战。

《建议》指出，当地因防污治污，先后关停整治企业700多家，关闭搬迁畜禽养殖场1500余家，取缔库区养鱼网箱5万多箱。由于国家一次性补偿不到位，在前期关停搬迁企业和职工安置时，应补未补金额在50亿元左右，有关企业主和养殖户损失惨重。以静态算，因南水北调关停企业造成南阳地方财政每年减收约7亿元。

此外，环境保护和保障移民发展带来的持续性支出负担沉重。《建议》提供的数据显示，在2477平方公里水源保护区内开展工业点源污染治理、农村环境综合治理、水质监测运行等，还需投入14.8亿元，年运行费用达到4167万元；在库区和干渠沿线常设护水队、护水员，每年需投入370万元。移民后续稳定发展方面，南水北调中线移民南阳市内安置10万多人，未来五年市县乡三级每年需要投入资金2.5亿元。

面对南阳生态建设投入巨大，产业发展受限等压力和挑战，代表建议国家在推进水资源费改税改革中，将南水北调中线工程水资源税进行集中征收、归水源地使用。同时，对于南水北调水源地水质保护、环境治理、生态建设、移民发展等项目建设，中央财政根据生态保护项目实施计划给予专项转移支付，同时免除地方配套。

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责任编辑：张玉